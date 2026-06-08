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लोन लो और कौड़ियों के भाव सैटल करो! कॉरपोरेट जगत के इस खेल में सरकारी NARCL पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? समझिए पूरा खेल

दिल्ली के मशहूर होटल हयात रीजेंसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच अब देश के सरकारी बैड बैंक यानी NARCL पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 08, 2026, 04:06 PM IST

लोन लो और कौड़ियों के भाव सैटल करो! कॉरपोरेट जगत के इस खेल में सरकारी NARCL पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? समझिए पूरा खेल

होटल हयात रीजेंसी (Image- https://www.hyatt.com)

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"बैंकों से भारी-भरकम लोन लो, उसे मत चुकाओ और बाद में बेहद कम कीमत में वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) करके साफ़ बच निकलो." कॉरपोरेट जगत में यह खेल नया नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब देश की सरकारी बैड बैंक यानी NARCL पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां जनता की गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपये पानी में बहा रही हैं. ऐसा ही एक ताजा और विवादित मामला AGSON ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसने सरकारी तंत्र और बैंकिंग स्क्रूटनी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

होटल हयात रीजेंसी मामला

इस खेल को समझने के लिए दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में स्थित मशहूर होटल हयात रीजेंसी के मामले को देखना जरूरी है. इस आलीशान होटल पर कभी 6 बड़े बैंकों का भारी कर्ज था. लोन न चुका पाने के कारण होटल के जब्त होने की नौबत आ गई थी. इसके बाद वन-टाइम सेटलमेंट का खेल शुरू हुआ. मूल मूल्यांकन (2021) में दो अलग-अलग वैल्यूअर्स ने होटल की कीमत ₹2,600 करोड़ और ₹2,651.39 करोड़ आंकी थी.

जब बैंकों के साथ सेटलमेंट की अंतिम तैयारी हुई, तो होटल की वैल्यू जादुई रूप से घटाकर सिर्फ ₹750 करोड़ से ₹865 करोड़ के बीच दिखा दी गई यानी वास्तविक कीमत का एक-तिहाई से भी कम. लेकिन यहां पेंच फंस गया. यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस संदेहास्पद खेल को भांपते हुए तुरंत कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने लोन सेटलमेंट से ठीक पहले होटल की मूल वैल्यूएशन रिपोर्ट, बैंकों के ओरिजिनल रिकॉर्ड और बकाया पैसों की पूरी जानकारी तलब कर ली ताकि यह जांचा जा सके कि इस भारी छूट के पीछे कोई खेल तो नहीं है.

NARCL ने क्यों घुटने टेके?

अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब देश की शीर्ष अदालत होटल हयात मामले में इतनी बारीकी से दस्तावेजों की जांच कर रही है, तो सरकारी कंपनी NARCL ने AGSON ग्लोबल के मामले में ऐसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई? आखिर उसे निष्पक्ष जांच करने से किसने रोका था.

नुकसान का गणित 

NARCL को AGSON ग्लोबल के प्रमोटर अप्रेस गर्ग से कुल ₹2,172 करोड़ की वसूली करनी थी. लेकिन इस सरकारी कंपनी ने बेहद उदारता दिखाते हुए डिफ़ॉल्टर के साथ सिर्फ ₹579 करोड़ में सेटलमेंट कर लिया. इस एक फैसले से देश की जनता के पैसे का सीधे तौर पर ₹1,600 करोड़ का भारी नुकसान हुआ.

नियमों की अनदेखी और उठते गंभीर सवाल

AGSON ग्लोबल के इस पूरे सेटलमेंट में नियमों को ताक पर रखने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. बिडिंग क्यों नहीं कराई?: यदि NARCL पारदर्शी तरीके से प्राइस डिस्कवरी करती और अन्य कंपनियों को बोली लगाने के लिए आमंत्रित करती, तो संभव था कि ₹579 करोड़ के बजाय कोई अन्य बिडर ₹1,000 करोड़ या ₹1,500 करोड़ की ऊंची बोली लगा देता, ठीक वैसे ही जैसे हयात रीजेंसी के केस में दो बिडर्स ने ₹2,600 करोड़ तक की बोली लगाई थी.

किसका था दबाव?

आमतौर पर प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां अपनी संदिग्ध डील्स के लिए घेरे में रहती हैं. लेकिन इस बार कटघरे में खुद सरकारी NARCL है. आखिर ऐसा क्या दबाव था कि एक सरकारी संस्था ने बिना किसी खुली बोली के, सीधे डिफ़ॉल्टर को ही इतनी भारी छूट दे दी? यह सीधे तौर पर पब्लिक मनी की खुली लूट और बैंकिंग सिस्टम का मजाक है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी अनिवार्य है.

(परिवेश वात्स्यायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ज़ी मीडिया)

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