Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल

Namo Bharat Train Corridor Greater Noida to Gurugram: दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है. गाजियाबाद से मेरठ चलने वाली 'नमो भारत' अब एनसीआर और हरियाणा तीन शहरों से जाने वाली हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 24, 2025, 10:18 PM IST

Namo Bharat Train Corridor Greater Noida to Gurugram: दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी हैं. जी हां, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के निवासियों को जाम से पूरी तरह मुक्ति मिलने वाली हैं. क्योंकि इन तीनों शहरों को 'नमो भारत ट्रेन' की सौगात मिलने जा रही है. ये ट्रेन अभी मेरठ और गाजियाबाद के बीच चलती हैं. लेकिन जल्द ही ग्रेटर नोएडा से भी 'नमो भारत ट्रेन' फर्राटा भरते नजर आएगी.

दिल्ली NCR के इन शहरों को मिलेगी 'नमो भारत' की सौगात

ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक प्रस्‍तावित 'नमो भारत' ट्रेन चलाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है. इस क्रम में रेलवे ने युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है. गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित 'नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर' के लिए जियोटेक्निकल सर्वे का काम पूरा हो गया है. बता दें कि 'नमो भारत' का ये कोरिडोर लगभग 65 किमी लंबा होने वाला है. नोएडा के सेक्‍टर 142-168 चौक पर 'नमो भारत ट्रेन' का स्‍टेशन बनेगा. कॉरिडोर दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित गुरुग्राम इफ्को चैक से शुरू होकर फरीदाबाद होते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक जाएगा। अभी इस रूट पर 6 रेलवे स्टेशन होंगे.

यह भी पढ़ें-  फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

180 की होगी रफ्तार

हालांकि इन स्टेशनों की संख्या 9 तक भी बढ़ाई जा सकती है.  इफ्को चैक के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर-54 गोल्फ कोर्स रोड, बाटा चैक फरीदाबाद, सेक्टर 85-86 फरीदाबाद, सेक्टर 142-168 नोएडा, सूरजपुर और ग्रेटर नोएडा स्टेशन प्रस्तावित है. अगर रफ्तार की बात की जाए तो इस रूट पर 'नमो भारत ट्रेन' 180 की रफ्तार से चलेगी.  डिटेलेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DRP) अगले तीन महीनों में तैयार होने का अनुमान है. इसके बाद इसके मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को भेजी जाएगी. 

