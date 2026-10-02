FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सलीम शेरवानी ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन, अब कौन होगा राज्यसभा चुनाव में SP का तीसरा उम्मीदवार? मायावती ने खोले राज

सलीम शेरवानी ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन, अब कौन होगा राज्यसभा चुनाव में SP का तीसरा उम्मीदवार? मायावती ने खोले राज

UP, पंजाब, गोवा चुनाव से पहले SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम छूटा? जानें अब चुनाव आयोग क्या करेगा

UP, पंजाब, गोवा चुनाव से पहले SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम छूटा? जानें अब चुनाव आयोग क्या करेगा

Explainer: पायलट ने कर दिया वो काम, जो पंजाब में नहीं कर पाए बघेल, ऐसे हुआ अमरिंदर राजा का इस्तीफा

Explainer: पायलट ने कर दिया वो काम, जो पंजाब में नहीं कर पाए बघेल, ऐसे हुआ अमरिंदर राजा का इस्तीफा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा

दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा

नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!

नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

UP, पंजाब, गोवा चुनाव से पहले SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम छूटा? जानें अब चुनाव आयोग क्या करेगा

चुनाव आयोग ने अधिकारियों से कहा है कि जिन राज्यों में एसआईआर पूरा हो चुका है, वहां छूटे हुए मतदाताओं के साथ-साथ युवा और पहली बार वोट देने के योग्य लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Oct 02, 2026, 11:27 AM IST

UP, पंजाब, गोवा चुनाव से पहले SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम छूटा? जानें अब चुनाव आयोग क्या करेगा

योग्य मिसिंग वोटर्स को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा. (Image Credit: @ECISVEEP)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • चुनाव आयोग 20 राज्यों में छूटे मतदाताओं के लिए चलाएगा विशेष अभियान
  • एसआईआर से पहले और उसके बाद की वोटर लिस्ट की होगी तुलना
  • जरूरत पड़ने पर घर-घर जाकर फॉर्म 6 भरवाएंगे अधिकारी

जिन लोगों के नाम योग्य होने के बावजूद वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा. यह अभियान उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इसके बाद मतदाताओं के नाम हटाने और वोटर लिस्ट के मैनेजमेंट को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं.

छूटे मतदाताओं के लिए चलेगा विशेष अभियान

चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा था. गुरुवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए. आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों में एसआईआर पूरा हो चुका है, वहां छूटे हुए मतदाताओं के साथ-साथ युवा और पहली बार वोट देने के योग्य लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए.

इसके लिए सामान्य फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया जाएगा. खास बात यह है कि इस फॉर्म में एसआईआर के दौरान जोड़ा गया वह सवाल नहीं होगा, जिसमें आवेदक से पूछा जाता था कि वह या उसके माता-पिता पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूची में शामिल थे या नहीं.

ऑनलाइन फॉर्म में इस सवाल का जवाब देना जरूरी किया गया था. बाद में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने भी इस बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी. संधू ने इसे अवैध बताया था. अब आयोग के नए निर्देश में साफ किया गया है कि यह सवाल केवल एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लागू था.

एसआईआर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, 'हमारी समझ के मुताबिक, एसआईआर चुनावी उपाय के तौर पर शुरू किया गया एक सराहनीय प्रयास था.' उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है इसलिए हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए. 

वहीं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा- 'देखिए कैसे चुनाव आयोग लगातार बैठकें कर रहा है और फॉर्म 6 से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह से पीछे हट रहा है. बेंगलुरु में फॉर्म 7 से संबंधित चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है. यहां अल्पसंख्यकों, ईबीसी, ओबीसी, एसटी और एससी वर्गों के मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं.'

पुरानी और नई वोटर लिस्ट की होगी तुलना

वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को एसआईआर से पहले और उसके बाद की मतदाता सूचियों की तुलना करने के लिए कहा गया है. इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किन लोगों के नाम हटे हैं और उनमें से कौन ऐसे मतदाता हैं, जो योग्य होने के बावजूद सूची से बाहर हो गए.

इसके लिए अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर घर-घर जाकर फॉर्म 6 भरवाने को भी कहा गया है. यह काम खासकर उन इलाकों में किया जाएगा, जहां यह पता चले कि संबंधित व्यक्ति किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनका नाम डुप्लीकेट नहीं है या वह मृत नहीं है. इस काम में राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों की मदद लेने के लिए भी कहा गया है.

गोवा के 97 मतदाताओं का मामला

गोवा में 97 मतदाताओं का मामला भी सामने आया था. इन लोगों को 21 फरवरी को जारी आखिरी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जबकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने उन्हें योग्य माना था. रिपोर्ट के मुताबिक, इन लोगों के नाम ड्राफ्ट स्टेज के समय ही हटा दिए गए थे. उन्होंने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए और अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी भी दे दी. लेकिन बाद में ECINet में इन नामों को दोबारा जोड़ने या हटाने के फैसले को रद्द करने का विकल्प मौजूद नहीं था.

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में सात दिनों के अंदर आठ पत्र भेजे थे जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था. इन पत्रों की कॉपी डीजी (आईटी) सीमा खन्ना को भी भेजी गई थी. यह उन चिंताओं में शामिल था जिसपर दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सवाल उठाया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 10 महीनों में 14 बार आपत्ति जताई थी. इसमें फॉर्म 6 में बदलाव और वोटर लिस्ट का डेटा दिल्ली हेडक्वॉर्टर डीजी आईटी के अधीन करना शामिल था. उनके मुताबिक, कानूनन मतदाता सूची की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की है इसलिए डेटा के इस केंद्रीकरण का निष्पक्ष ऑडिट होना चाहिए.

चुनाव आयोग

महाराष्ट्र में जल्दबाजी में नाम नहीं हटाने के निर्देश

महाराष्ट्र में अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है. यहां चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम जल्दबाजी में वोटर लिस्ट से न हटाया जाए. 26 सितंबर की बैठक के बाद महाराष्ट्र के अधिकारियों को कहा गया कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए और किसी के मतदान के अधिकार में रुकावट नहीं आनी चाहिए.

बूथ लेवल अधिकारी जरूरत के मुताबिक मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज भी जमा करेंगे. जिन लोगों को पहले सुनवाई के लिए बुलाया जा चुका है, उन्हें फोन या वॉट्सऐप के जरिए जानकारी दी जाएगी कि उन्हें अब व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है. मुंबई शहर और मुंबई उपनगरों में 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे.

महाराष्ट्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 1.22 करोड़ रिकॉर्ड सत्यापन के लिए चिह्नित किए गए हैं. इनमें 62.48 लाख रिकॉर्ड रिश्तेदारों की जानकारी से जुड़े हैं, जबकि 59.75 लाख रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका पिछली मतदाता सूची में किसी रिश्तेदार से मिलान नहीं हो पाया है. इस बीच चुनाव आयोग के स्तर पर ECINet और बीएलओ ऐप में भी बदलाव किए जा रहे हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज
अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement