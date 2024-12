पश्चिम बंगाल भाजपा ने रविवार को कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम पर उनके 'मुसलमान जल्द बहुसंख्यक होंगे' वाले बयान को 'जहरीला' करार देते हुए तीखा हमला किया. हकीम की टिप्पणी से बड़ा विवाद पैदा हो गया, जिस पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर 'खुले तौर पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने और खतरनाक एजेंडा आगे बढ़ाने' का आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो साझा किया और विपक्षी INDIA गठबंधन को टिप्पणी पर जवाब देने को कहा.

बीजेपी ने साधा निशाना

उन्होंने कहा, 'कोलकाता के मेयर, टीएमसी के फरहाद हकीम का 'जहरीला बयान' खुलेआम सांप्रदायिक नफरत भड़का रहा है और एक खतरनाक एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है. यह सिर्फ नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं है, यह भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने का खाका है. इंडी एलायंस चुप क्यों है? मैं उन्हें इस पर अपनी राय व्यक्त करने की चुनौती देता हूं.'

ममता को भी लिया आड़े हाथों

मजूमदार ने टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 'हाकिम के वीडियो ने उनकी 'भारत विरोधी' मानसिकता को उजागर कर दिया है. आपका पाखंड और भारत विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है. क्या यही भविष्य है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं? हर भारतवासी को इस मानसिकता की निंदा करनी चाहिए! हमारा देश अपनी एकता और अखंडता के लिए इस तरह के खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा.'

Pure venom from the Kolkata Mayor, TMC’s Firhad Hakim openly inciting communal hatred and pushing a dangerous agenda.



This isn’t just hate speech — it’s a blueprint for creating a Bangladesh-type situation in India.



Why is the INDI Alliance silent? I challenge them to voice… pic.twitter.com/jIhvVrQTAJ