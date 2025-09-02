Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी
Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन
BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट
सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स
भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?
महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
भारत
मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है.
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को मंगलवार को एक नोटिस जारी कर दिया. इसमें उन्हें मुंबई का आजाद मैदान खाली करने को कहा गया. मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे जरांगे के आंदोलन का आज पांचवा दिन है. पुलिस ने नोटिस में कहा कि इससे पूर्व दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में 5,000 प्रदर्शनकारियों के जमा होने ही अनुमति दी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से 40,000 से अधिक प्रदर्शनकारी पहुंच गये हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दक्षिण मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया और आजाद मैदान व आस-पास के इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर 5,000 से ज्यादा वाहन खड़े कर दिए, जिससे भारी यातायात जाम हो गया. प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खाना पकाया, नहाया, नाचे-गाए और सार्वजनिक जगहों पर क्रिकेट खेला, जिससे आरक्षण आंदोलन के लिए पहले से तय शर्तों का उल्लंघन हुआ.
उन्होंने बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कर्मियों ने सोमवार रात को आजाद मैदान से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के बाहर के चौक और संपर्क मार्गों की सफाई की, जहां आरक्षण आंदोलनकारियों का बचा हुआ खाना और कचरा बिखरा पड़ा था.मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है.
मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है. एक अधिकारी ने बताया कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा आंदोलन-पूर्व निर्धारित की गई शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी किया है. अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस प्रदर्शन का आयोजन कर रही संस्था ‘आमरण उपोषण’ और उसकी कोर टीम के आठ सदस्यों के नाम पर जारी किया गया है. ‘आमरण उपोषण’ संस्था जालना जिले में जरांगे के पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में स्थित है.
उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा विभिन्न शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण पुलिस ने आयोजकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया. उन्होंने सोमवार को आंदोलन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ने आयोजकों से जल्द से जल्द आजाद मैदान खाली करने को भी कहा है.
जरांगे मराठों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन में भाग लेने के लिए समूचे महाराष्ट्र से उनके हजारों समर्थक ट्रकों और बसों में सवार होकर मुंबई पहुंच गए हैं. कुछ मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने सोमवार रात अपने ट्रकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन कई वाहन अब भी सीएसएमटी चौराहे और संपर्क मार्गों पर खड़े दिखे.
उच्च न्यायालय ने कहा कि मराठा आंदोलन के कारण मुंबई ‘‘बिल्कुल ठप’’ पड़ गई है. आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है. इसे देखते हुए सोमवार को अदालत ने कहा कि वह जरांगे और प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करने का ‘अवसर’ दे रही है, कि मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली और साफ कर दी जाएं. मराठा आरक्षण कार्यकर्ता (43) ने सोमवार से पानी पीना बंद कर दिया था, लेकिन शाम को उच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्शनकारियों को सड़कें खाली करने के आदेश के बाद मीडिया को संबोधित करने के लिए उन्होंने कुछ घूंट पानी पिया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.