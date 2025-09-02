Add DNA as a Preferred Source
भारत

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 02, 2025, 12:33 PM IST

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को मंगलवार को एक नोटिस जारी कर दिया. इसमें उन्हें मुंबई का आजाद मैदान खाली करने को कहा गया. मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे जरांगे के आंदोलन का आज पांचवा दिन है. पुलिस ने नोटिस में कहा कि इससे पूर्व दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में 5,000 प्रदर्शनकारियों के जमा होने ही अनुमति दी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से 40,000 से अधिक प्रदर्शनकारी पहुंच गये हैं.

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दक्षिण मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया और आजाद मैदान व आस-पास के इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर 5,000 से ज्यादा वाहन खड़े कर दिए, जिससे भारी यातायात जाम हो गया. प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खाना पकाया, नहाया, नाचे-गाए और सार्वजनिक जगहों पर क्रिकेट खेला, जिससे आरक्षण आंदोलन के लिए पहले से तय शर्तों का उल्लंघन हुआ.

जरांगे का अनशन 5वें दिन भी जारी

उन्होंने बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कर्मियों ने सोमवार रात को आजाद मैदान से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के बाहर के चौक और संपर्क मार्गों की सफाई की, जहां आरक्षण आंदोलनकारियों का बचा हुआ खाना और कचरा बिखरा पड़ा था.मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है.

पुलिस ने सौंपा नोटिस

मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है. एक अधिकारी ने बताया कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा आंदोलन-पूर्व निर्धारित की गई शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी किया है. अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस प्रदर्शन का आयोजन कर रही संस्था ‘आमरण उपोषण’ और उसकी कोर टीम के आठ सदस्यों के नाम पर जारी किया गया है. ‘आमरण उपोषण’ संस्था जालना जिले में जरांगे के पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में स्थित है.

जल्द आजाद मैदान खाली करने के आदेश

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा विभिन्न शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण पुलिस ने आयोजकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया. उन्होंने सोमवार को आंदोलन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ने आयोजकों से जल्द से जल्द आजाद मैदान खाली करने को भी कहा है.

मराठों को आरक्षण की मांग

जरांगे मराठों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन में भाग लेने के लिए समूचे महाराष्ट्र से उनके हजारों समर्थक ट्रकों और बसों में सवार होकर मुंबई पहुंच गए हैं. कुछ मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने सोमवार रात अपने ट्रकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन कई वाहन अब भी सीएसएमटी चौराहे और संपर्क मार्गों पर खड़े दिखे.

मराठा आंदोलन के चलते मुंबई ठप

उच्च न्यायालय ने कहा कि मराठा आंदोलन के कारण मुंबई ‘‘बिल्कुल ठप’’ पड़ गई है. आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है. इसे देखते हुए सोमवार को अदालत ने कहा कि वह जरांगे और प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करने का ‘अवसर’ दे रही है, कि मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली और साफ कर दी जाएं. मराठा आरक्षण कार्यकर्ता (43) ने सोमवार से पानी पीना बंद कर दिया था, लेकिन शाम को उच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्शनकारियों को सड़कें खाली करने के आदेश के बाद मीडिया को संबोधित करने के लिए उन्होंने कुछ घूंट पानी पिया.

