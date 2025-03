Kunal Kamra Mumbai Police: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के मुंबई पुलिस सोमवार को पहुंची. पुलिस के कुणाल के घर पहुंचने पर कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया और लिखा, 'जिस जगह पर वह 10 साल से नहीं रहे हैं, वहां जाना 'समय और पब्लिक रिसोर्स की बर्बादी' है.'

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई के हैबिटेट सेंटर में उनकी विवादित टिप्पणी के सिलसिले में खार पुलिस स्टेशन के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. पुलिस ने इससे पहले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर 24 मार्च को एफआईआर के बाद कामरा को दो समन भेजे थे.

एक तरफ पुलिस उनके घर पहुंची और दूसरी तरफ कुणाल ने सोशल मीडिया पर पुलिस के उनके घर पहुंचने पर लिखा, 'ऐसे पते पर जाना, जहां मैं पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा हूं, आपके समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी है.' बता दें, कुणाल के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

इस केस में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ के लिए 2 समन जारी कर चुकी है. वहीं, महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है.

Going to an address where I haven’t lived for the last 10 Years is a waste of your time & public resources… pic.twitter.com/GtZ6wbcwZn