गूंगा-बहरा बनकर ध्यान भटकाता, फिर मोबाइल कर देता गायब... मुंबई पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा

पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बात नहीं कर पाता. ऐसे में उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने एक तमिल-तेलुगु इंटरप्रेटर का इंतजाम किया है

मुंबई पुलिस ने बताया कि एमआरए मार्ग पुलिस ने एक 42 साल के आदमी को गिरफ्तार किया है. वह बहरा-गूंगा बनकर मोबाइल फोन चुराता था और डोनेशन के पर्चे दिखाकर दुकान मालिकों का ध्यान भटकाता था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान गोविंदस्वामी वेंकटस्वामी के तौर पर हुई है. वह तमिलनाडु का रहने वाला है. आरोप है कि आरोपी मुंबई में दुकानदारों को टारगेट करता था.

फोर्ट के पास दुकान चलाने वाले हिमांशु शाह ने शिकायत दर्ज कराई है. आरोपी डोनेशन के पर्चे लेकर दुकानों में घूमता था, बहरा-गूंगा बनकर दुकानदारों से बात करते हुए चुपके से मोबाइल फोन चुरा लेता था.

CCTV ने खोली पोल

एमआरए मार्ग पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें एक ही दिन में चोरी की दो शिकायतें मिली हैं और यह तरीका एक जैसा है. शिकायत मिलने के बाद हमने दुकानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे कालीमाता मंदिर कुंभारवाड़ा जंक्शन के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बात नहीं कर पाता. ऐसे में उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने एक तमिल-तेलुगु इंटरप्रेटर का इंतजाम किया है. पूछताछ के दौरान, उसने जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है. बताया गया कि ऐसे कई मामले सामने आने के बाद जब उसने एक दुकान में चोरी की घटना की, तो वह सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके बाद दुकानदार पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से