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मुहर्रम में पेन किलर बताकर पेंट कारोबारी बेच रहा था, जिंक फॉस्फाइड के कैप्सूल, जानें कितना खतरनाक है ये कैमिकल 

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मुहर्रम में पेन किलर बताकर पेंट कारोबारी बेच रहा था, जिंक फॉस्फाइड के कैप्सूल, जानें कितना खतरनाक है ये कैमिकल 

मुहर्रम के जुलूस में पेन किलर बताकर कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड भरकर बांट रहे युवक को पुलिस ने दबोच लिया. आरोप का टारगेट 30 हजार लोगों की जान लेना था. इसके लिए उसने 30 हजार कैप्सूल तैयार किये थे.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 28, 2026, 12:02 PM IST

मुहर्रम में पेन किलर बताकर पेंट कारोबारी बेच रहा था, जिंक फॉस्फाइड के कैप्सूल, जानें कितना खतरनाक है ये कैमिकल 

मुहर्रम में पेन किलर बताकर पेंट कारोबारी बेच रहा था,

(Credit Image Social Media)

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TRENDING NOW

.मुहर्रम में पेन किलर कैप्सूल के नाम पर जहर दे रहा था शख्स
.30 हजार लोगों को मारने का रखा था टारगेट
.पुलिस को फैयाज के पास से मिले थे 14900 कैप्सूल
.जिंक फॉस्फाइड का क्यों किया इस्तेमाल और ये कितना होता है खतरनाक

मुहर्रम के जुलूस में मुंबई पुलिस ने एक ऐसे पेंट कारोबारी को दबोचा, जिसके टारगेट पर 30 हजार लोग थे, जिन्हें वह पेनकिलर दवाई देकर मौत के घाट उतारने वाला था. इसके लिए उसने मोहर्रम के जुलूस में जाकर दवाई बेचना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जब तक वह ज्यादातर लोगों को अपना निशाना बना पाता, मुंबई पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी पेंट कारोबारी है और जिंक फॉस्फाइड के कैप्सूल बनाकर बेच रहा है. आखिर ये जिंक फॉस्फाइड क्या होता है. यह कितना खतरनाक है आइए जानते हैं...

कैप्सूल देने से खराब हुई शख्स की तबीयत

दरअसल मुंबई में मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है. इसमें लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी. इसमें एक शख्स पहुंचा. यहां वह लोगों को पेन किलर बनाकर कैप्सूल बांटने लगा. उसका दिया एक कैप्सूल सलमान सैयद ने खा लिया. इसके तुरंत बाद उसकी तबीयत​ बिगड़ गई. यह पता लगते ही जुलूस में मौजूद पुलिस कर्मियों को मामला समझने में देर नहीं लगी. उन्होंने आनन फानन में कैप्सूल बांट रहे फैयाज को दबोच लिया. साथ ही उसकी तलाशी ली

फैयाज के पास से मिले 14900 कैप्सूल

पुलिस को फैयाज के पास से एक या दो नहीं, बल्कि 14900 कैप्सूल बरामद हुए, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने व जांच में पता चला कि फैयाज ने इन सभी कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिला रखा था. वह इन कैप्सूल को लेकर मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को फ्री में पेन किलर की दवाई बताकर बांट रहा था. इन कैप्सूलों को लेकर उसका इरादा 30 हजार से भी ज्यादा लोगों को मारने का था, लेकिन उसके मनसूबों में कामयाब होने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. 

क्या होता है जिंक फॉस्फाइड

जिंक फॉस्फाइड एक खतरनाक जहर है, जो पेट में जाकर एसिड के साथ मिलकर फॉस्फीन नामक जहरीली गैस बनाता है. यह गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर ही अंदर शरीर की कोशिकाओं से लेकर उसकी किडनी को प्रभावित करती है. इसे खाने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है. इससे भी बड़ा खतरा यह है कि इसका अब तक कोई एंटी डोट यानी एंटी पॉइजन नहीं है. इसके पेट में जाते ही व्यक्ति की जान जाने का खतरा 100 प्रतिशत बढ़ जाता है. 

किसी काम में इस्तेमाल किया जाता है जिंक फॉस्फाइड

जिंक फॉस्फाइड कैमिकल का इस्तेमाल चूहे बनाने की दवाई में किया जाता है. यह चूहों को मारने वाला जहर है, जो किसी भी व्यक्ति के गलती से भी पेट में जाने पर उसके मौत की वजह बन सकता है. हालांकि इसके कई लक्षण हैं, जो बता दें कि किसी भी चीज के जरिये जिंक फॉस्फाइड व्यक्ति के पेट में पहुंचा है. इसमें पेट में तेज दर्द, उल्टी, सीने में जकड़ने से लेकर घबराहट के साथ ही सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है. यही वजह है कि इस कैमिकल को दूर रखा जाता है. 

आरोपी का मकसद पता लगाने में जुटी पुलिस

मुंबई पुलिस आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. पुलिस पता लगा रही है कि आखिर आरोपी लोगों को क्यों मारना चाहता था. उसकी पहचान पुणे के विमान नगर निवासी फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई है. फैयाज ने BBA की पढ़ाई कर पेंट का बिजनेस करता है. पुलिस का दावा है कि आरोपी का टारगेट 30 हजार लोगों को मारने का था. इसके लिए उसने 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड का ऑर्डर किया था. इससे उसने 30 हजार कैप्सूल बनाकर उसमें एक एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड को मिलाया, लेकिन आरोपी इन्हें लोगों को बांट पाता. उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. आरोपी का इसके पीछे का मकसद क्या था. पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है. 

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