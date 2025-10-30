FacebookTwitterYoutubeInstagram
Mumbai: बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, एक्टिंग स्टूडियो से पुलिस ने 15-20 बच्चों को किया रेस्क्यू

मुंबई में एक स्टूडियों से 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया था. जब बच्चे खिड़की से झांकने लगे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर जाकर सभी बच्चों को वहां से छुड़वाया, जानें पूरा मामला

सुमित तिवारी

Updated : Oct 30, 2025, 05:47 PM IST

मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामना आया है.  यहां एक स्टूडियों में 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना आरए स्टूडियो की है जहां पहली मंजिल पर एक्टिंग की क्साल चलती है. दरअसल बताया जा रहा कि पिछले चार-पांच दिनों से यहां ऑडिशन चल रहे थे, आज सुबह भी 100 बच्चे आए थे, लेकिन सुबह करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया है और बारी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया है. 

खिड़की से झांकने लगे थे बच्चे

दरअसल बच्चे खिड़की से बाहर झांकने लगे थे. जिसके आप-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घटना स्थल पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने बच्चों को रिहा कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई पुलिस ने कहा, "रोहित आर्या नाम के एक युवक ने मुंबई के पवई इलाके में कुछ बच्चों को बंधक बना लिया. उसने एक वीडियो जारी कर कथित तौर पर कहा है कि वह कुछ लोगों से बात करना चाहता है और अगर उसे ऐसा करने नहीं दिया गया, तो वह सब कुछ आग लगा देगा और खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा. वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा है और पुलिस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है."

सभी बच्चे सुरक्षित बाहर 

मुंबई पुलिस का कहना है, "सभी बच्चों को घटनास्थल से सुरक्षित बचा लिया गया है. रोहित आर्या नाम के व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस उससे बात कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या वह वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर है." 

रोहित आर्या ने कहा है कि

आर्या ने अपनी गिरफ्तारी से पहले जारी एक वीडियो में कहा, "मैं रोहित आर्या हूं. आत्महत्या करने के बजाय, मैंने एक योजना बनाई है और कुछ बच्चों को यहां बंधक बनाकर रखा है। मेरी ज्यादा मांगें नहीं हैं; मेरी बहुत ही साधारण मांगें हैं, नैतिक मांगें हैं, और कुछ सवाल हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर उनके जवाबों के जवाब में मेरे पास कोई सवाल है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मैं आतंकवादी नहीं हूं, न ही मैं बहुत ज्यादा पैसे की मांग करता हूं, और मैं निश्चित रूप से कुछ भी अनैतिक नहीं चाहता."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
