भारत

मुंबई में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस, देखें वीडियो

मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां पर माता काली को मंदिर के पुजारी ने मदर मैरी की ड्रेस पहना दी है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 25, 2025, 02:48 PM IST

मुंबई में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस, देखें वीडियो

भगवान का मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है. भारत में न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जिनमें रोज भारी संख्या में दर्शन करने पहुंचते है. हालांकि कभी-कभी मंदिरों पर कुछ अराजकत्वों के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है. ऐसी ही एक घटना मुंबई के चेंबूर से सामने आई है. दरअअसल मुंबई के चेंबूर में श्मशान भूमि में मौजूद मां काली के मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

पुजारी रमेश को किया गिरफ्तार

वीडियो में देखा जा सकता है कि काली माता की मूर्ति को मदर मेरी के वस्त्र पहना दिया गए हैं. इस मामले को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है. चेंबूर इलाके में हुए इस विवाद ने स्थानीय हिंदू समुदाय की भावनाओं को न ही आहत किया बल्कि तनाव बढ़ा दिया है. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मंदिर के पुजारी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है. पुजारी का कहना है कि ये उनसे मां काली के कहने पर ही किया है. 

 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

दरअसल इस पूरे मामले पर जांच के दौरान पुजारी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि देवी काली ने ही उन्हें स्वप्न में कहा था कि वह उनकी पूजा मदर मेरी के रूप में रुप में करें. हालांकि इस दावे को स्थानीय हिंदू संगठनों ने स्वीकार नहीं किया और पुजारी पर पैसे लेकर ये करने का आरोप भी लगाया है. हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला काम बताया. स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

