मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए एक गुड न्यूज है. दरअसल अब उन्हें एलिवेटेड नेचर ट्रेल वॉकवे का अनंद लेने का मौका मिल रहा है. इसे रविवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया है. इस वॉकवे की बात करें तो इसकी शुरुआत दक्षिण मुंबई से शुरू होती है, वहीं ये कमला नेहरू पार्क से निकलती है, फिर मालाबार हिल से गुजरती है, और जंगलों से होकर गिरगांव चौपाटी पहुंचती है. ये वॉकवे से लोगों को अरब सागर के नजारों को देखने का मैका मिलेगा. इसके किराए की बात करें तो ये प्रति व्यक्ति टिकट का रेट 25 रुपये का पड़ेगा. वहीं दूसरे देशों से आए लोगों को 200 रुपये का एक टिकट पड़ेगा. आपको बताते चलें कि इसे बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (BMC) ने बनाया है. इसे सिंगापुर के ट्री टॉप वॉक की तरह ही डेवलप किया है.

