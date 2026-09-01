FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बीटेक में 11 बैकलॉग, पहली सैलरी 8 हजार रुपये... फिर कैसे इस इंजीनियर का पैकेज पहुंचा 50 लाख?

बीटेक में 11 बैकलॉग, पहली सैलरी 8 हजार रुपये... फिर कैसे इस इंजीनियर का पैकेज पहुंचा 50 लाख?

PM Kisan Samman Nidhi: किसान सम्मान निधि से बाहर तो नहीं हो गया है आपका नाम, घर बैठे ऐसे करें चेक

किसान सम्मान निधि से बाहर तो नहीं हो गया है आपका नाम, घर बैठे ऐसे करें चेक

पाकिस्तान में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर चला बुलडोजर, मदरसे के लिए गिराए जाने का दावा

पाकिस्तान में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर चला बुलडोजर, मदरसे के लिए गिराए जाने का दावा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CNG-PNG के बाद अब दूध हुआ महंगा, 9 रु तक बढ़े दाम, आज से लागू नई कीमतें

मुंबई और आसपास के इलाकों में तबेला एसोसिएशन ने खुले दूध के दाम 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे अब इसकी कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 01, 2026, 11:34 AM IST

CNG-PNG के बाद अब दूध हुआ महंगा, 9 रु तक बढ़े दाम, आज से लागू नई कीमतें

मुंबई में खुले दूध के दाम बढ़े (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वालों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. आज, यानी 1 सितंबर 2026 से खुले दूध के दाम सीधे 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं. मुंबई तबेला एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब 93 रुपये में मिलने वाला खुला दूध बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

अगर आपके घर में रोजाना एक लीटर खुला दूध आता है, तो अब हर महीने आपको अपनी जेब से लगभग 270 रुपये ज़्यादा ढीले करने पड़ेंगे. हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि यह बढ़ोतरी केवल खुले दूध पर हुई है, पैकेट वाले दूध की कीमतें अभी भी जस की तस हैं.

दूध महंगा होने की असली वजह 

तबेला एसोसिएशन के मुताबिक, यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है. पिछले कुछ समय में पशुओं की देखभाल और उनके चारे के दाम काफी बढ़ गए हैं. गाय-भैंसों को पालना, उनका रखरखाव करना और सूखा-हरा चारा जुटाना अब पहले जितना सस्ता नहीं रहा. डेयरी चलाने वालों का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से उनके लिए पुरानी दर पर दूध बेचना नामुमकिन हो गया था, इसलिए दामों में यह बढ़ोतरी की गई है. 

 

पैकेट वाले दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं 

अगर आप तबेले, स्थानीय डेयरी या किसी दूध वाले से बिना पैकेट का खुला दूध खरीदते हैं, तो अब आपको 102 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा. अगर आप ब्रांडेड पैकेट वाला दूध (जैसे अमूल, गोकुल या मदर डेयरी) खरीदते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस फैसले का पैकेट बंद दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है.

दूध हर घर की बुनियादी जरूरत है. सुबह की पहली चाय से लेकर बच्चों के दूध, दही और मिठाइयों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है. ऐसे में 9 रुपये प्रति लीटर का यह उछाल आम परिवारों के मंथली बजट को बिगाड़ने के लिए काफी है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी यकीनन एक नया सिरदर्द लेकर आई है. 

ये भी पढ़ें- महंगाई की डबल मार! CNG-PNG के बढ़े दाम, ऑटो-टैक्सी का सफर भी हुआ महंगा

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement