CNG-PNG के बाद अब दूध हुआ महंगा, 9 रु तक बढ़े दाम, आज से लागू नई कीमतें

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मुंबई और आसपास के इलाकों में तबेला एसोसिएशन ने खुले दूध के दाम 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे अब इसकी कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वालों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. आज, यानी 1 सितंबर 2026 से खुले दूध के दाम सीधे 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं. मुंबई तबेला एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब 93 रुपये में मिलने वाला खुला दूध बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
अगर आपके घर में रोजाना एक लीटर खुला दूध आता है, तो अब हर महीने आपको अपनी जेब से लगभग 270 रुपये ज़्यादा ढीले करने पड़ेंगे. हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि यह बढ़ोतरी केवल खुले दूध पर हुई है, पैकेट वाले दूध की कीमतें अभी भी जस की तस हैं.
तबेला एसोसिएशन के मुताबिक, यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है. पिछले कुछ समय में पशुओं की देखभाल और उनके चारे के दाम काफी बढ़ गए हैं. गाय-भैंसों को पालना, उनका रखरखाव करना और सूखा-हरा चारा जुटाना अब पहले जितना सस्ता नहीं रहा. डेयरी चलाने वालों का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से उनके लिए पुरानी दर पर दूध बेचना नामुमकिन हो गया था, इसलिए दामों में यह बढ़ोतरी की गई है.
VIDEO | Mumbai: Milk price hike to hit households from Sept 1; wholesale rates rise by Rs 9 to Rs 102/litre.
A resident, Shubhank, says, "Milk is an everyday essential, and its price should not increase when inflation is already so high. Sugar prices have gone up, LPG cylinder… pic.twitter.com/tFKH0MuuvJ— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026
अगर आप तबेले, स्थानीय डेयरी या किसी दूध वाले से बिना पैकेट का खुला दूध खरीदते हैं, तो अब आपको 102 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा. अगर आप ब्रांडेड पैकेट वाला दूध (जैसे अमूल, गोकुल या मदर डेयरी) खरीदते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस फैसले का पैकेट बंद दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है.
दूध हर घर की बुनियादी जरूरत है. सुबह की पहली चाय से लेकर बच्चों के दूध, दही और मिठाइयों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है. ऐसे में 9 रुपये प्रति लीटर का यह उछाल आम परिवारों के मंथली बजट को बिगाड़ने के लिए काफी है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी यकीनन एक नया सिरदर्द लेकर आई है.
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