यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया

Walk in Winter: दिल, फेफड़े, मांसपेशियां और दिमाग को रखना है स्वस्थ, तो सर्दियों में इस समय करें वॉक

बुजुर्ग ने 'फर्जी पुलिस कॉल' से गंवा दिए ₹9 करोड़, 22 दिन तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट

Sweet Potato: डायबिटीज के मरीज शकरकंद खाएं या नहीं? कहीं इससे तो नहीं बढ़ जाएगा आपका शुगर लेवल? 

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

भारत

भारत

बुजुर्ग ने 'फर्जी पुलिस कॉल' से गंवा दिए ₹9 करोड़, 22 दिन तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट

पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि 1 दिसंबर को उसके पास पुलिस वर्दी पहने एक शख्स का WhatsApp वीडियो कॉल आया था. जिसने बताया कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. वह अब डिजिटल अरेस्ट हैं.

रईश खान

Updated : Dec 24, 2025, 11:13 PM IST

digital arrest ( AI generated Representative image)

सरकार के तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामले थम नहीं रहे हैं. आए दिन डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं. ताजा मामला मुंबई से सामने आया है. जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग पर आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर जालसाजों ने करीब 9 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए. ठगों ने फर्जी पुलिस कॉल करके बुजुर्ग को डराया.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ हेड रह चुके हैं. उन्होंने साउथ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को एक व्यक्ति का उनके पास फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर बताया.

फोन करने वाले ठग ने आरोप लगाया कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल करके एक बैंक अकाउंट खोला गया है. जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और बैन संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) को फंड ट्रांसफर किया गया है. ठग ने चेतावनी दी कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होने जा रहा है. CBI की एक टीम इस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस की वर्दी पहनकर की वीडियो कॉल

पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि 1 दिसंबर को उसके पास पुलिस वर्दी पहने दूसरे आदमी का WhatsApp वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाले ने बताया कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है. वह अब डिजिटल अरेस्ट हैं. वह इस बारे में अब परिवार या किसी रिश्तेदार को नहीं बता सकते.

ठगों की यह बात सुनकर बुजुर्ग घबरा गया. उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया. इसके बाद जालसाजों ने पीड़ित से अपने बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा. पीड़ित से कहा कि वह वेरिफिकेशन के लिए अपनी सारी सेविंग्स उनके खातों में ट्रांसफर कर दे. उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि जांच के बाद पूरी रकम ब्याज समेत वापस कर दी जाएगी.

गिरफ्तारी के डर से पीड़ित बुजुर्ग ठगों के झांसे में आ गया और अपने फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स का पैसा ठगों के बताए कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए. पुलिस ने बताया कि 1 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच ट्रांसफर की गई कुल राशि 9 करोड़ रुपये की थी. साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

