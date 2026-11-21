मुंबई के कुर्ला में नाबालिग लड़कों के एक ग्रुप ने एक लड़का और लड़की को घेरकर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है...

Mumbai Kurla Crime: मुंबई के कुर्ला इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां नाबालिग लड़कों के एक ग्रुप ने एक लड़का और लड़की को घेरकर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया. करीब 8-9 लड़कों के इस ग्रुप ने दोनों को डंडों, मुक्कों और ईंटों से निशाना बनाया. वीडियो में पीड़ित लड़का और लड़की भी नाबालिग नजर आ रहे हैं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में हमलावरों की बेरहमी साफ देखी जा सकती है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, यह घटना कुर्ला पश्चिम में फिनिक्स मॉल के पीछे प्रमोद महाजन गार्डन की है. शुक्रवार, 20 नवंबर को सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक लड़का और लड़की पार्क में नजर आते हैं. इस दौरान नाबालिगों का एक ग्रुप दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है.

ये बच्चे हैं या गुंडे ? मुंबई के पार्क में नाबालिगों ने कपल को पीटा, छेड़छाड़ का विरोध करने पर भड़के, लड़की की शिकायत पर FIR #Mumbai #Park #CoupleAssault | #ZeeNews @AnjeetLive @Tyagiji0744 https://t.co/k6nx8cERV3 — Zee News (@ZeeNews) November 21, 2026

लड़की ने बचाने की कोशिश की, फिर भी नहीं रुका हमला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रुप के लड़के पहले लड़के को डंडों और मुक्कों से पीटना शुरू कर देते हैं. इस दौरान लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है और हमलावरों से बात करती नजर आती है लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता. ग्रुप में शामिल एक लड़का बातचीत के दौरान भी लड़के पर हमला करता रहता है. इसके बाद लड़का और लड़की वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर उनका पीछा नहीं छोड़ते. वे दोनों पर लगातार हमला करते रहते हैं. लड़की को भी डंडे और बेल्ट से मारा जाता है.

वीडियो में दिखता है कि जब दोनों सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं तो एक लड़का लड़के के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है. चोट लगने के बाद लड़का अपना मुंह पकड़कर रोने लगता है, लेकिन इसके बावजूद हमलावर उसे पीटते रहते हैं.

ईंटों और डंडों से भी किया हमला

हमले के दौरान ग्रुप के कुछ लड़कों के हाथ में ईंटें भी दिखाई देती हैं. इसके बाद पीड़ित लड़का अपना मोबाइल निकालकर हमलावरों का वीडियो बनाने लगता है. उसे वीडियो बनाते देख कुछ लड़के वहां से भागने लगते हैं, जबकि एक लड़का उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि भागने वाले कुछ लड़के दोबारा लौटकर लड़के के साथ मारपीट करने लगते हैं. इसके बाद जब लड़का और लड़की वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो हमलावर उनके पीछे डंडे और पत्थर फेंकते हैं.

मुंबई पुलिस ने 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हमले में शामिल नाबालिगों की पहचान कर ली गई है. घाटकोपर पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर आठ नाबालिगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Eight minors allegedly assaulted a boy and a girl at a municipal park near Phoenix Mall in Kurla while the two were taking photographs. The incident took place yesterday, and a video recorded by locals has since gone viral on social media. Ghatkopar Police registered an FIR based on the girl's complaint under Sections 189(2), 189(4), 118(1), 352 and 351(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) against eight children in conflict with the law. Further, strict legal action will be taken against them by producing them before the Juvenile Justice Board: Mumbai Police — IANS (@ians_india) November 21, 2026

मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर नाबालिगों के बीच बढ़ती हिंसा और पब्लिक प्लेस पर सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.