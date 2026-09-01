महंगाई की डबल मार! CNG-PNG के बढ़े दाम, ऑटो-टैक्सी का सफर भी हुआ महंगा

मुंबई और आसपास के इलाकों में महंगाई का दोहरा झटका लगा है. महानगर गैस (MGL) ने सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो और घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ा दिए हैं.

अगर आप मुंबई या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आज यानी 1 सितंबर से आपकी जेब पर दोहरी मार पड़ने वाली है. एक तरफ जहां महानगर गैस (MGL) ने रसोई और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑटो और काली-पीली टैक्सी से सफर करना भी अब महंगा हो गया है.

कंपनी ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी 88 रुपये प्रति किलो मिलेगी. इसके अलावा, घरों में पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी के दाम भी 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ा दिए गए हैं. एमजीएल का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं.

क्यों बढ़ाए गए सीएनजी-पीएनजी के दाम?

कंपनी को मजबूरी में बाहर से महंगी गैस खरीदकर सप्लाई पूरी करनी पड़ रही है. हालांकि, उनका दावा है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वे अपनी पूरी लागत वसूल नहीं कर पा रहे हैं. गैस की इस महंगाई का सीधा असर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लगभग 13 लाख सीएनजी वाहन चालकों पर पड़ेगा.

ऑटो और काली-पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी

वहीं, करीब 30 लाख घरेलू पीएनजी उपभोक्ता भी इस बढ़ी हुई दर से प्रभावित होंगे. आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में भी इंद्रप्रस्थ गैस ने सीएनजी के दाम में लगभग 3.89 रुपये की बढ़ोतरी की थी. महंगाई का दूसरा झटका सड़कों पर सफर करने वालों को लगा है. मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो और काली-पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

जानिए कितना बढ़ा किराया

अब आपको ऑटो रिक्शा में बैठकर शुरुआती डेढ़ किलोमीटर के लिए 26 की जगह 27 रुपये देने होंगे. वहीं, काली-पीली टैक्सी का शुरुआती किराया 31 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये कर दिया गया है. इसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी किराया बढ़ गया है. ऑटो का प्रति किलोमीटर किराया 17.14 रुपये से बढ़कर 18.22 रुपये हो गया है, जबकि टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया 20.66 रुपये से बढ़ाकर 21.90 रुपये कर दिया गया है.

आरटीओ ने ड्राइवरों को अपने मीटर नए रेट के हिसाब से अपडेट कराने के लिए 3 महीने का समय यानी नवंबर के अंत तक का मौका दिया है. जब तक मीटर अपडेट नहीं होते, ड्राइवर सरकार द्वारा दी गई नई किराया सूची दिखाकर बढ़ा हुआ किराया वसूल सकते हैं. तय सीमा में मीटर सही न कराने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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