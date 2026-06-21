वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के AC कोच का लग्जरी अवतार, वायरल फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स बोले- 'अब सफर होगा शाही'

सोशल मीडिया पर मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का पहला लुक वायरल हो रहा है. इस ट्रेन के प्रीमियम केबिन, मॉडर्न इंटीरियर और लग्जरी फीचर्स को देखकर लोग इसकी तुलना किसी फाइव-स्टार होटल से कर रहे हैं.

क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के कोच में सफर करते हुए आपको किसी फाइव-स्टार होटल वाले कमरे का अहसास हो सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच की तस्वीरें और वीडियो देखकर तो यही लगता है. आम तौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों के नाम पर हमारे जेहन में जो तस्वीर उभरती है, जैसे तंग सीटें, साधारण बर्थ और गंदे टॉयलेट्स, यह नई ट्रेन उस छवि को पूरी तरह बदलने आ रही है.

इसके शानदार और प्रीमियम डिजाइन को देखकर लोग इसे पटरी पर दौड़ता हुआ होटल कह रहे हैं. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर इस ट्रेन का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. ये वीडियो भारतीय रेलवे के उस भविष्य की झलक दिखाता है, जो रात के सफर को बेहद आरामदायक और वीआईपी बनाने वाला है.

फर्स्ट एसी कोच में क्या है खास?

रेलवे के आधुनिक बदलावों के नजरिए से देखें, तो यह कोच सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि इसके आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पर खास काम किया गया है. इसके फर्स्ट एसी सेक्शन में पैसेंजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए प्राइवेट केबिन बनाए गए हैं.

बेहतर स्पेस और फिनिशिंग

केबिन के अंदर की लाइटिंग आंखों को चुभने वाली नहीं है, बल्कि काफी वॉर्म और प्रीमियम है. स्पेस का इस्तेमाल इस तरह किया गया है कि यात्रियों को सामान रखने और बैठने में कोई दिक्कत न हो. अभी तक चलने वाली ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनें सिटिंग हैं, जो कम दूरी के लिए ठीक हैं. लेकिन मुंबई और बेंगलुरु जैसे दो बड़े बिजनेस हब के बीच रातभर का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए यह स्लीपर वर्जन किसी वरदान से कम नहीं होगा.

क्या बोले इंटरनेट यूजर्स?

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं. लाखो लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है. जिसमें से ज्यादातर लोगों ने रेलवे और केंद्र सरकार की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि ये तो चलता-फिरता होटल लग रहा है, अब सफर शाही होगा. वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने बाकी राज्यों में चलने वाली वंदे भारत में ऐसे कोच लगाने की मांग कर डाली.

सुरक्षा और सुविधाओं का नया कॉम्बिनेशन

इस नई ट्रेन में रफ्तार के साथ-साथ पैसेंजर सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है. ट्रेन के भीतर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के आधुनिक उपकरण और रियल-टाइम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम लगाए गए हैं. इसके अलावा, इसके बायो-टॉयलेट्स को भी पहले से कहीं ज्यादा हाइजीनिक और मॉडर्न लुक दिया गया है.

फिलहाल, मुंबई-बेंगलुरु रूट पर सफर करने वाले बिजनेसमैन और आम मुसाफिर इस ट्रेन के पटरी पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसके फर्स्ट लुक ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारतीय रेलवे में सफर करने का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है.