FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत के इस शहर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, समंदर लील जाएगा करोड़ों की रोजी-रोटी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी

भारत के इस शहर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, समंदर लील जाएगा करोड़ों की रोजी-रोटी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी

पैंट की तरह अपनी योजना रोज बदलते हैं पाकिस्तानी...क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने किए कई खुलासे

पैंट की तरह अपनी योजना रोज बदलते हैं पाकिस्तानी...क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने किए कई खुलासे

डॉलर कमजोर क्यों पड़ रहा और रुपया क्यों संभला? 5 वजहें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए

डॉलर कमजोर क्यों पड़ रहा और रुपया क्यों संभला? 5 वजहें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत के इस शहर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, समंदर लील जाएगा करोड़ों की रोजी-रोटी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश में ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन का होगा.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Sep 04, 2026, 08:28 PM IST

भारत के इस शहर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, समंदर लील जाएगा करोड़ों की रोजी-रोटी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी

वैश्विक समुद्र जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है.  (AI इमेज) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों पर समुद्र में समाने का खतरा बढ़ता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मुंबई, कोलकाता और ढाका ऐसे शहर हैं जहां समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के विस्थापित होने का खतरा है. 'समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी चुनौतियां और उनसे निपटने के तरीके' नाम की यह रिपोर्ट 31 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने पेश की गई थी. आइये जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है. 

अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मुंबई, कोलकाता और ढाका को ऐसे प्रमुख शहरों के तौर पर बताया गया है, जहां समुद्र का जलस्तर बढ़ने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित भी होना पड़ सकता है. समुद्र का जलस्तर बढ़ने से दक्षिण एशिया के निचले तटीय इलाकों में स्थित मुंबई, कोलकाता और ढाका में बड़ी संख्या में आबादी के घर जलमग्न होने और उनके विस्थापित होने का तत्काल खतरा है. दक्षिण एशिया के इन तीन शहरों को मिलाकर 1.4 करोड़ से अधिक लोग अपने घर और आजीविका खोने के सीधे जोखिम क्षेत्र में हैं. 

समुद्र का स्तर क्यों और किस गति से बढ़ रहा है?

जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर गर्म हो रहे हैं. ग्लेशियरों के पिघलने से जलस्तर में वृद्धि भी हो रही है. महासागरों के गर्म होने और ग्लेशियरों के पिघलने से जलस्तर में वृद्धि की दर अब तक के इतिहास में सबसे तेज हो गई है. 2014 से 2023 के बीच वैश्विक समुद्र जलस्तर औसतन 4.7 मिमी प्रति वर्ष की दर से बढ़ा. वर्ष 2024 में यह दर बढ़कर 5.9 मिमी प्रति वर्ष के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सख्त कदम उठाने के बावजूद 2100 तक वैश्विक समुद्र जलस्तर में कम से कम 0.5 मीटर की वृद्धि हो सकती है. अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति में समुद्र जलस्तर में 1 मीटर या उससे अधिक की वृद्धि हो सकती है.

मुंबई के लिए जोखिम अधिक क्यों है?

मुंबई तीन तरफ से अरब सागर से घिरा है और शहर का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक रूप से निचले इलाकों या समुद्र से निकाली गई भूमि पर बना है. समुद्र के बढ़ते स्तर के साथ-साथ शहर में अत्यधिक निर्माण और प्राकृतिक कारणों से जमीन धीरे-धीरे धंस रही है, जिससे संकट दोगुना हो जाता है. समुद्र के बढ़े हुए जलस्तर के कारण शहर के जल निकासी नेटवर्क के जरिए पानी बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement