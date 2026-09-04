भारत के इस शहर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, समंदर लील जाएगा करोड़ों की रोजी-रोटी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोलकाता और मुंबई और बांग्लादेश में ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन का होगा.

भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों पर समुद्र में समाने का खतरा बढ़ता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मुंबई, कोलकाता और ढाका ऐसे शहर हैं जहां समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के विस्थापित होने का खतरा है. 'समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी चुनौतियां और उनसे निपटने के तरीके' नाम की यह रिपोर्ट 31 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने पेश की गई थी. आइये जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है.

अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मुंबई, कोलकाता और ढाका को ऐसे प्रमुख शहरों के तौर पर बताया गया है, जहां समुद्र का जलस्तर बढ़ने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित भी होना पड़ सकता है. समुद्र का जलस्तर बढ़ने से दक्षिण एशिया के निचले तटीय इलाकों में स्थित मुंबई, कोलकाता और ढाका में बड़ी संख्या में आबादी के घर जलमग्न होने और उनके विस्थापित होने का तत्काल खतरा है. दक्षिण एशिया के इन तीन शहरों को मिलाकर 1.4 करोड़ से अधिक लोग अपने घर और आजीविका खोने के सीधे जोखिम क्षेत्र में हैं.

समुद्र का स्तर क्यों और किस गति से बढ़ रहा है?

जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर गर्म हो रहे हैं. ग्लेशियरों के पिघलने से जलस्तर में वृद्धि भी हो रही है. महासागरों के गर्म होने और ग्लेशियरों के पिघलने से जलस्तर में वृद्धि की दर अब तक के इतिहास में सबसे तेज हो गई है. 2014 से 2023 के बीच वैश्विक समुद्र जलस्तर औसतन 4.7 मिमी प्रति वर्ष की दर से बढ़ा. वर्ष 2024 में यह दर बढ़कर 5.9 मिमी प्रति वर्ष के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सख्त कदम उठाने के बावजूद 2100 तक वैश्विक समुद्र जलस्तर में कम से कम 0.5 मीटर की वृद्धि हो सकती है. अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति में समुद्र जलस्तर में 1 मीटर या उससे अधिक की वृद्धि हो सकती है.

मुंबई के लिए जोखिम अधिक क्यों है?

मुंबई तीन तरफ से अरब सागर से घिरा है और शहर का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक रूप से निचले इलाकों या समुद्र से निकाली गई भूमि पर बना है. समुद्र के बढ़ते स्तर के साथ-साथ शहर में अत्यधिक निर्माण और प्राकृतिक कारणों से जमीन धीरे-धीरे धंस रही है, जिससे संकट दोगुना हो जाता है. समुद्र के बढ़े हुए जलस्तर के कारण शहर के जल निकासी नेटवर्क के जरिए पानी बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है.