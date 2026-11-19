Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ लोग अपनी बातों से हर महफिल में रौनक लगा देते हैं. न्यूमोरोलॉजिस्ट आशा त्यागी से जानिए किस मूलांक के लोग बालक बुद्धि वाले होते हैं, उनकी खूबियां, कमजोरियां और दोस्ती का गणित.

दूसरों को खुश रखने की कोशिश में ये कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता हैं ये मूलांक

Numerology: क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है, जो किसी भी माहौल में जाते हैं तो वहां की उदासी भी मुस्कान में बदल जाती है? किसी की खुशी हो या गम, ये हर जगह अपनी बातों से माहौल को हल्का कर देते हैं. इनका स्वभाव चंचल होता है और दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि कई बार सामने वाला इनकी सोच का अंदाजा भी नहीं लगा पाता. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश में ये कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं. अंक ज्योतिष में ऐसे स्वभाव का संबंध एक खास मूलांक से जोड़ा जाता है. न्यूमोरोलॉजिस्ट आशा त्यागी के मुताबिक, इस मूलांक के लोगों की बुद्धि तेज होती है, लेकिन इनके फैसले हमेशा स्थिर रहें, ऐसा जरूरी नहीं है. आइए जानते हैं कौन सा है यह मूलांक और क्या हैं इससे जुड़े लोगों की खूबियां और कमजोरियां.

किस मूलांक के होते हैं ऐसे लोग?

अंक ज्योतिष में मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों को तेज दिमाग वाला, बातचीत में माहिर और परिस्थितियों को जल्दी समझने वाला माना जाता है.

न्यूमोरोलॉजिस्ट आशा त्यागी के अनुसार, मूलांक 5 के लोगों को बालक बुद्धि वाला कहा जा सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें समझदारी की कमी होती है, बल्कि इनका स्वभाव बच्चों की तरह चंचल और उत्साही होता है. ये बहुत देर तक किसी एक माहौल में गंभीरता या उदासी बनाए नहीं रख पाते. जहां भी जाते हैं, अपनी बातों और हाजिरजवाबी से लोगों को सहज कर देते हैं.

हर महफिल की जान क्यों बन जाते हैं मूलांक 5 वाले?

मूलांक 5 वालों की सबसे बड़ी खासियत इनका बातचीत करने का तरीका है. ये आसानी से लोगों से घुल-मिल जाते हैं. किसी अनजान व्यक्ति से भी बात शुरू करने में इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती. इनकी कोशिश रहती है कि आसपास का माहौल बोझिल न रहे.

आशा त्यागी के मुताबिक, अगर ये किसी ऐसी जगह भी जाते हैं जहां लोग दुखी हों या किसी परेशानी से गुजर रहे हों, तो अपनी बातों से माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं. ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने बैठकर ज्यादा उदास रहे. इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये अपनी मौजूदगी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं.

तेज दिमाग, लेकिन फैसलों में क्यों हो सकती है उलझन?

मूलांक 5 वालों का दिमाग तेजी से काम करता है. ये किसी भी परिस्थिति पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं और सामने आई जानकारी के आधार पर तुरंत फैसला लेने की कोशिश करते हैं. हालांकि, इनकी यही खूबी कभी-कभी कमजोरी भी बन सकती है.

न्यूमोरोलॉजिस्ट आशा त्यागी के मुताबिक, ये लोग कई बार परिस्थितियों के हिसाब से अपनी राय बदल लेते हैं. इनके फैसलों में हमेशा दृढ़ता देखने को नहीं मिलती. किसी व्यक्ति के व्यवहार या छोटी सी बात से खुश हो जाना और फिर किसी दूसरी परिस्थिति में नाराज हो जाना इनके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है. इसलिए इन्हें बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए.

दूसरों की मदद करते-करते भूल जाते हैं अपना काम

मूलांक 5 वालों की एक और दिलचस्प आदत है कि ये सामने वाले को आसानी से मना नहीं कर पाते. किसी ने कोई काम कहा तो तुरंत हां कर देते हैं. पड़ोसी ने मदद मांगी, दोस्त ने कोई जिम्मेदारी दी या किसी रिश्तेदार ने कोई काम सौंपा, तो ये उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं.

लेकिन इस दौरान कई बार ये भूल जाते हैं कि उन्हें खुद भी कुछ जरूरी काम करने हैं. दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते-उठाते इनका अपना काम पीछे छूट सकता है. आशा त्यागी के अनुसार, मूलांक 5 वालों को यह समझना जरूरी है कि हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.

मीडिया, ऑनलाइन और नेटवर्किंग के काम में मिल सकती है सफलता

बुध को बुद्धि और संवाद का कारक माना जाता है. ऐसे में मूलांक 5 के लोगों के लिए वे काम अनुकूल माने जाते हैं, जिनमें बातचीत, संपर्क बनाना, नई जानकारी हासिल करना और तेजी से प्रतिक्रिया देना जरूरी हो.

मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में ये अपनी क्षमताओं का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. इनकी लोगों से जुड़ने की कला और तेजी से परिस्थितियों को समझने की आदत कामकाज में मददगार साबित हो सकती है.

आशा त्यागी के मुताबिक, मूलांक 5 के लोग वर्तमान में जीना पसंद करते हैं. बीती हुई बातों को ज्यादा पकड़कर नहीं बैठते और भविष्य की चिंता में भी बहुत ज्यादा उलझना पसंद नहीं करते. यही वजह है कि ये नए अवसरों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं.

इन मूलांकों के साथ कैसी रहती है दोस्ती?

अंक ज्योतिष में अलग-अलग मूलांकों के बीच संबंधों को लेकर भी कुछ मान्यताएं बताई गई हैं. आशा त्यागी के मुताबिक, मूलांक 5 वालों की अलग-अलग मूलांकों के साथ अनुकूलता कुछ इस तरह मानी जाती है.

मूलांक 1: मूलांक 5 और 1 के बीच अच्छे संबंध बन सकते हैं. अंक 1 का संबंध सूर्य से और 5 का संबंध बुध से माना जाता है. सूर्य को शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि और तेज निर्णय क्षमता से जुड़ा है. ऐसे में दोनों एक-दूसरे की खूबियों का लाभ उठा सकते हैं.

मूलांक 2: मूलांक 2 के साथ भी इनकी दोस्ती अच्छी रह सकती है. दोनों के बीच आपसी सहयोग और रिश्तों में मिठास बनी रहने की संभावना मानी जाती है.

मूलांक 3: इस मूलांक के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. मूलांक 3 वाले हर काम के पीछे वजह और परिणाम जानना चाहते हैं. वे बार-बार सवाल कर सकते हैं, जबकि मूलांक 5 वाले हर बात को ज्यादा खींचना पसंद नहीं करते. ऐसे में विचारों का टकराव हो सकता है.

मूलांक 4: इनके साथ संबंध सामान्य से लेकर मिले-जुले रह सकते हैं. दोनों के बीच कामकाजी तालमेल बन सकता है, लेकिन दोस्ती की गहराई परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती है.

मूलांक 5: समान मूलांक होने की वजह से दोनों एक-दूसरे के स्वभाव को अच्छी तरह समझ सकते हैं. इनके बीच दोस्ती, बातचीत और आपसी सहयोग अच्छा रहने की मान्यता है.

मूलांक 6 और 7: इन दोनों मूलांकों के साथ संबंधों को लेकर आशा त्यागी ने तटस्थ रहने की सलाह दी है. इनके बीच तालमेल बन सकता है, लेकिन किसी बड़े फैसले या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में एक-दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए.

मूलांक 8: मूलांक 8 के साथ इनकी दोस्ती अच्छी मानी जाती है. दोनों जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद के लिए तैयार रह सकते हैं.

मूलांक 9: इस मूलांक के साथ विचारों का अंतर सामने आ सकता है. मूलांक 9 का संबंध मंगल से माना जाता है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है. वहीं मूलांक 5 वाले बुद्धि और रणनीति के आधार पर काम करना पसंद करते हैं. ऐसे में दोनों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं.

मूलांक 5 वालों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

मूलांक 5 वालों के पास बुद्धि, बातचीत की कला और लोगों से जुड़ने की अच्छी क्षमता होती है. लेकिन इन्हें अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की जरूरत है. हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को परेशान न करें. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें. अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और बार-बार निर्णय बदलने की आदत पर नियंत्रण रखें.

ध्यान दें: मूलांक और ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी ये बातें अंक ज्योतिष की मान्यताओं और विशेषज्ञ की व्याख्या पर आधारित हैं. इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए.

