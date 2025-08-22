मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

Kokilaben Ambani News: उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Kokilaben Ambani Hospitalised: मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोकिलाबेन अंबानी को शुक्रवार की सुबह एयरलिफ्ट करके मुंबई के एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. उनकी हेल्थ को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि, बढ़ती उम्र के कारण तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोकिलाबेन की उम्र 91 साल है. शुक्रवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया. मुबंई के एचएन रिलायंस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की टीम उनकी इलाज में लगी हुई है. तबीयत और हेल्थ को लेकर अभी तक परिवार या अस्पताल की तरह से कोई अपडेट नहीं आया है.

मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर दिखे मुकेश अंबानी

बता दें कि, शुक्रवार की सुबह अनिल अंबानी मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर नजर आए हैं. अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी के साथ एचएन अस्पताल में दिखें. सोशल मीडिया पर कई कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें उनके परिवार के अन्य सदस्य मुंबई में स्थित रिलायंस हॉस्पिटल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. कोकिलाबेन की तबीयत खराब होने के बाद परिवार में चिताएं बढ़ गई हैं.

कोकिलाबेन अंबानी

कोकिलाबेन अंबानी का जन्म 24 फरवरी, 1934 को गुजरात के जामनगर में हुआ था. वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर दिवंगत धीरूभाई अंबानी की पत्नी हैं. कोकिलाबेन अंबानी ने पति धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद से घर-परिवार की स्थिति को संभाला हैधीरूभाई अंबानी बिना वसीयत छोड़े ही दुनिया से चले गए थे इसके बाद कोकिलाबेन अंबानी ने ही दोनों भाइयों के बीच कारोबार का बंटबारा किया.

