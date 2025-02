Katni Train Derailment: मध्यप्रदेश के कटनी में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. यहां कटनी स्टेशन से मुड़वारा की ओर जा रही मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए. इस वजह से कटनी-मुड़वारा रेल खंड पर ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया है. इस हादसे की वजह से अन्य ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ा है. यह मालगाड़ी सीमेंट से लदी थी. कटनी जंक्शन के एरिया मैनेजर रोहित सिंह ने बताया कि ट्रेन सतना की तरफ से आ रही थी. हम विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं. यहां 200-300 लोग काम कर रहे हैं. हम जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिकारियों ने दिखाई सतर्कता

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं और जायजा लिया. मालगाड़ी के डिब्बों के डिरेल होने से जबलपुर कटनी रेल मार्ग बाधित हो गया है. कई ट्रेनों का परिचालन रुक गया है. मौके पर पहुंचे अधिकारी रेल रूट को दुरुस्त करने में लगे हैं. घटना की जानकारी लगते ही कटनी जंक्शन के स्टेशन मास्टर संजय दुबे ने तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुए मामले की जानकारी दी गई.

यह भी पढ़ें - Rail Accident: मध्य प्रदेश के Jabalpur में बड़ा रेल हादसा, सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे

#WATCH | Madhya Pradesh: Three wagons of a goods train derailed near the platform at Katni Junction, earlier today. The goods train was carrying cement. No injuries reported. pic.twitter.com/9THVboPrG7