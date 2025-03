MP Supriya Sule angry at Air India: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एयर इंडिया को जमकर सुनाया है. उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार देरी पर सवाल उठाए हैं. साथ ही जवाबदेही तय करने की बात कही है.

सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट लिख जानकारी साझा की. उन्होंने लिखे, 'एयर इंडिया की फ्लाइट्स लगातार देरी से उड़ रही हैं. यह अस्वीकार्य है. हम प्रीमियम किराया देते हैं, फिर भी फ्लाइट्स कभी भी टाइम पर नहीं आतीं. कामकाजी लोग, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक, सभी इस कुप्रबंधन से परेशान हैं. मैं नागरिक विमानन मंत्री से कार्रवाई करने और और एयर इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करती हूं.'

सुप्रिया सुले ने अपनी इस पोस्ट पर रीपोस्ट करते हुए फिर से लिखा, 'मैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI0508 में यात्रा कर रही थी, जो 1 घंटे 19 मिनट की देरी से चल रही थी. यह यात्रियों को परेशान करने वाली देरी की ट्रेंड बना गया है. यह अस्वीकार्य है.'

सुप्रिया सुले के इस पोस्ट पर एयर इंडिया कंपनी ने कमेंट किया, 'प्रिय महोदया, हम समझते हैं कि देरी बहुत निराशाजनक हो सकती है. हालांकि, कभी-कभी हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ परिचालन संबंधी समस्याएं होती हैं जो उड़ान के शेड्यूल को प्रभावित कर सकती हैं. आज शाम मुंबई जाने वाली आपकी उड़ान ऐसी ही किसी समस्या के कारण एक घंटे की देरी से रवाना हुई. हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं.'

सुप्रिया सुले के इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने इस पोस्ट पर कमेंट किया और सुप्रिया सुले का समर्थन किया. एक यूजर ने लिखा, 'मैं आपके साथ हूं. मैंने भी इस तरह का अनुभव महसूस किया है. एयर इंडिया की फ्लाइट्स में देरी बोझिल होती है. यह सिर्फ खराब सर्विस ही नहीं बल्कि सिस्टम की असफलता है. यात्री एयरलाइंस की अक्षमता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.' एक अन्य यूजर ने भी ऐसा ही अनुभव साझा किया.



