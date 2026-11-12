अवैध शराब की मुखबिरी का शक, MP के सागर में घर के बाहर खड़ी महिला पर तलवार-फरसे से कई वार

दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत पुलिस में की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य पहलूओं की जांच कर रही है.

महिला पर तलवार से लगातार 4-5 वार किए गए

गंभीर रूप से घायल महिला का BMC में भर्ती है

मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक महिला पर तलवार और फरसे से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. जिले के राहतगढ़ के वार्ड- 8 में अवैध शराब कारोबार को पकड़वाने के शक में 38 वर्षीय रिंकी कोरी पर कुछ लोगों ने घर के बाहर तलवार और फरसे से हमला कर दिया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक महिला पर तलवार से 4-5 वार करता दिखाई दे रहा है. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को पहले राहतगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC) रेफर कर दिया गया.

घटना 9 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे की है. महिला के पति लीलाधर कोरी के मुताबिक, आरोपियों को शक था कि उनका परिवार इलाके में अवैध शराब बिकने की सूचना पुलिस को देता है. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और कुछ लोग हथियार लेकर उनके घर पहुंच गए.

CCTV में कैद हुई वारदात

घटना का करीब एक मिनट का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि करीब 5 युवक चेहरा ढककर धारदार हथियार लेकर एक गली में पहुंचते थे, जहां घर के बाहर खड़ी रिंकी पर हमला करते हैं. वीडियो में एक युवक तलवार से महिला पर लगातार 4-5 वार करता दिखाई देता है. इसके बाद दूसरा युवक भी हमला करता है. महिला के जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपी घर के गेट पर हमला करते दिखाई देते हैं. वारदात के बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया.

अवैध शराब के विवाद से शुरू हुई रंजिश?

महिला के पति लीलाधर कोर का आरोप है कि हमलावरों को शक था कि उनका परिवार अवैध शराब के कारोबार की शिकायत पुलिस से करता है. इसी रंजिश में आरोपियों ने घर पहुंचकर हमला किया. इस मामले में महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कराई गई है. लीलाधर के मुताबिक जितेंद्र उर्फ जीतू कोरी सहित कई लोग उनके घर पहुंचे थे.

दूसरी तरफ, आरोपी पक्ष की ओर से भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी गई है. जीतू कोरी की बहन चांदनी कोरी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के साथ पिछले 6-7 महीने से विवाद और घटनाएं हो रही हैं.

दूसरे पक्ष ने लगाया गैंग बुलाने का आरोप

चांदनी कोरी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि 9 नवंबर को सागर शहर से 56 गैंग के लोगों को बुलाकर उनके परिवार पर हमला कराया गया. उन्होंने रामकुमार उर्फ पप्पू तिवारी समेत कुछ लोगों पर हमला कराने का आरोप लगाया है.

चांदनी का दावा है कि घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में उन्होंने परिवार को भविष्य में किसी तरह का नुकसान होने पर नामजद लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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