Ujjain में बारिश और बाढ़ से हालात खराब, देखें महाकाल के गर्भ गृह पानी में कैसे डूबा 

डीएनए हिंदी: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी इस वक्त भारी बारिश हो रही है. पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद पानी अब मंदिर परिसर से गर्भ गृह तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर गर्भ गृह में पानी पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. मंदिर के अंदर के हिस्से में पानी आम तौर पर भारी बारिश के बाद भी नहीं पहुंचता है. शुक्रवार को पानी के बीच में ही शयन आरती का कार्यक्रम किया गया. राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है. उज्जैन में भी अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है.

महाकाल के गर्भ गृह तक पहुंचा पानी

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है. उज्जैन में पिछले 3 दिन से भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. महाकाल मंदिर परिसर में पानी भर गया है और शयन आरती के दौरान पानी गणेश और नंदी मंडपम तक पहुंच गया. सोशल मीडिया पर पानी में ही शयन आरती की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. गर्भ गृह का हिस्सा मंदिर के अंदर की ओर है और यहां तक पानी आम तौर पर नहीं पहुंचता है. बारिश को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं.

Heavy rains cause flood like situation in Ujjain(MP), water enters Mahakal Temple pic.twitter.com/A9dw5tsX5T