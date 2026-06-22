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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

लोकल से ग्लोबल तक MP की धमक, MSME और GI टैग ने दिलाई नई पहचान

मध्य प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत हुई है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 22, 2026, 03:26 PM IST

लोकल से ग्लोबल तक MP की धमक, MSME और GI टैग ने दिलाई नई पहचान

सीएम मोहन यादव और पीएम मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने विकास के एक नए युग में प्रवेश किया है, जहां आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश की प्रगति का मुख्य आधार बन चुका है. केंद्र सरकार का GYAN विजन यानी गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी शक्ति का उत्थान, आज देश की आर्थिक नीतियों को दिशा दे रहा है.

इसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार पूरी मजबूती से कर रही है. राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं, जो प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं.

एमएसएमई- रोजगार और आर्थिक तरक्की की नई रीढ़ 

मध्य प्रदेश के विकास मॉडल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सबसे बड़े इंजन के रूप में उभरे हैं. आज राज्य में 24 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिनकी बदौलत सवा करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. मोहन सरकार की 'एमएसएमई विकास नीति' और 'स्टार्ट-अप नीति 2025' ने छोटे उद्यमियों की राह आसान कर दी है.

इसके तहत तकनीकी सुधार, वित्तीय मदद और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार की नई और लचीली औद्योगिक नीतियों का ही नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, जिससे युवाओं को जॉब सीकर यानी नौकरी ढूंढने वाले, के बजाय जॉब क्रिएटर यानी नौकरी देने वाले, बनने का मौका मिल रहा है.

हर जिले की पहचान बनी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड

प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना को मध्य प्रदेश में बेहद प्रभावी ढंग से लागू किया गया है. इसका उद्देश्य हर जिले के पारंपरिक हुनर और स्थानीय खासियत को वैश्विक बाजार से जोड़ना है. भोपाल की प्रसिद्ध जरी-जरदोजी, धार का बाग प्रिंट, बुरहानपुर का केला, रीवा का सुंदरजा आम और मुरैना की गजक जैसे उत्पाद आज देश-विदेश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं.

यूनिटी मॉल की सौगात, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

स्थानीय कारीगरों को बड़ा बाजार देने के लिए उज्जैन में 284 करोड़ रुपये की लागत से 'यूनिटी मॉल' का निर्माण किया जा रहा है. सरकार इन उत्पादों की पैकेजिंग, ट्रेनिंग और ब्रांडिंग पर विशेष निवेश कर रही है. मृगनयनी एम्पोरियम और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रही रिकॉर्ड बिक्री के कारण ही मध्य प्रदेश को ओडीओपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक से नवाजा जा चुका है.

नकल पर लगाम, असली हुनर को सम्मान

भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग किसी भी क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान और उत्पादों की प्रामाणिकता की गारंटी होता है. मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी से लेकर हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों सहित कुल 26 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. इससे बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री पर रोक लगी है, जिससे सीधे तौर पर हमारे ग्रामीण किसानों, बुनकरों और पारंपरिक कारीगरों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिल पा रही है.

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि 'वोकल फॉर लोकल' से आगे बढ़कर 'लोकल फॉर ग्लोबल' बनने की यह रणनीति प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने का सबसे अचूक उपाय है. हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्तर पर विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए 600 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सीधे 375 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है, जो इसकी प्रशासनिक गंभीरता और वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाती है.

निश्चित रूप से, केंद्र की जनकल्याणकारी नीतियों और राज्य सरकार के जमीनी क्रियान्वयन के इस बेजोड़ तालमेल से मध्य प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से आत्मनिर्भर बनते राज्यों में शुमार हो चुका है।

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