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आप आदेश का पालन क्यों नहीं करते, मुद्दा क्यों बनाना? SG से बोला SC, पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार दिए जाने का है मामला

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आप आदेश का पालन क्यों नहीं करते, मुद्दा क्यों बनाना? SG से बोला SC, पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार दिए जाने का है मामला

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है, जो सिद्धांत के आधार पर आपत्ति है, न कि किसी अधिकारी के खिलाफ. अगर कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर विचार करता है, तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं.

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Neelam

Updated : Jul 21, 2026, 11:34 AM IST

आप आदेश का पालन क्यों नहीं करते, मुद्दा क्यों बनाना? SG से बोला SC, पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार दिए जाने का है मामला

डकैतों को मारने के लिए पुलिस अधिकारी को दिया जाना था राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, HC के आदेश का नहीं हुआ पालन (Image Source: IANS)

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  • 2024 में हाईकोर्ट ने दिया था अधिकारी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिए जाने का आदेश
  • 2003 में पुलिस अधिकारी ने मार गिराए थे दो डकैत
  • हाईकोर्ट ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए गृह सचिव को ठहराया अवमानना का दोषी
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 29 जुलाई तक का समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है और केंद्र को 29 जुलाई तक का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से नाखुश है कि केंद्र ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें उसे विवेक सिंह को पुरस्कृत करने को कहा गया था. विवेक सिंह ने साल 2003 में एक अभियान के दौरान दो डकैतों को मार गिराया था.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका
जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है. गृह सचिव ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया था. उधर, सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार के लिए केंद्र ने भी याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था.

केंद्र की दलीलों पर क्या बोला SC?
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है, जो सिद्धांत के आधार पर आपत्ति है, न कि किसी अधिकारी के खिलाफ. अगर कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर विचार करता है, तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं. हो सकता है कि अधिकारी को पुरस्कार यह मिल जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के जरिए नहीं.' कोर्ट ने उनसे कहा कि अगर पुनर्विचार याचिका स्वीकार हो जाती है, तो पुरस्कार रद्द कर दिया जाएगा.

हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करे केंद्र: SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र पहले हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करे और अगर उनकी याचिका स्वीकार हो जाती है तो पुरस्कार रद्द कर दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है तो उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी. कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से पूछा, 'आप पहले आदेश का पालन क्यों नहीं करते और फिर पुनर्विचार के लिए दलील दें. आप इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं.' 

सॉलिसिटर जनरल ने बेंच की बात पर सहमति जताई और कहा कि अगर पुनर्विचार याचिका स्वीकार हो जाती है, तो पुरस्कार वापस लिया जा सकता है, लेकिन यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के बजाय सिद्धांत का अधिक है. इस मामले का अधिकारी की रैंक से कोई लेना-देना नहीं है. एसजी तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि पुनर्विचार याचिका को मौखिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

एसजी मेहता ने यह भी दलील दी कि सम्मान प्रदान किए जाते हैं, न कि न्यायिक निर्देशों के माध्यम से उनका दावा किया जाता है. इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट को इस बात का भी ध्यान रहता है कि आदेश कहां जारी करना है और कहां नहीं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अगर ऐसा निर्देश दिया है, तो जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी. कोर्ट ने उनसे कहा कि या तो आप बयान दें या फिर आदेश को नजरअंदाज करें, ऐसे में हम 15 अगस्त को खुद ही पुरस्कार देंगे.

पुलिस अधिकारी के वकील की क्या मांग?
सुनवाई में विवेक सिंह के वकील भी पेश हुए, उन्होंने पूर्व पुलिस अधिकारी का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल 23 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने दलील दी कि अधिकारियों को पहले ही कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया जा चुका है और अब सिर्फ सजा तय की जानी बाकी है. उन्होंने कोर्ट से तुरंत अनुपालन का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया. हालांकि, कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका देते हुए 29 जुलाई तक हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा. बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, 'कृपया सरकार को बता दें कि कोर्ट इससे खुश नहीं है.' कोर्ट ने यह भी कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा. अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

क्या है पूरा मामला?
कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2024 को पूर्व पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान को वीरता पुरस्कार देने का निर्देश दिया था. विवेक सिंह चौहान 2003 में ग्वालियर जिले के घाटीगांव थाने के प्रभारी थे. उन्होंने एक गांव में डकैतों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया था. ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में दो डकैत मारे गए थे. इस दौरान विवेक सिंह चौहान खुद भी घायल हो गए थे. मजिस्ट्रेट जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें समय से पहले प्रमोशन और वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की सिफारिश की गई थी.

मध्यप्रदेश सरकार ने 2019 में उनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन उसी साल गृह मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया. इसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस दौरान हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई भी की. इसके बाद केंद्र ने अनुपालन रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने वीरता पदक को मंजूरी दे दी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसले को अपर्याप्त बताया और कहा कि वीरता पदक और राष्ट्रपति वीरता पदक अलग-अलग सम्मान हैं. राष्ट्रपति वीरता पदक उच्च सम्मान है, जबकि वीरता पदक एक साथ कई कर्मियों को दिया जाता है.

यह भी पढ़ें:- Monsoon Session: 'संसद किसी की जागीर नहीं', विपक्ष ने सरकार से की नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग

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