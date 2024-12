भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में दो गुटों के बीच हिंसा भड़क गई. इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगारीबाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया की दोनों की ओर से तलवारें लहराई गईं. इसके साथ ही लोगों ने डंडे लेकर पत्थरबाजी भी की. इस भयानक घटना में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दो पक्षों के बीच भड़की हिंसा

जानकारी के अनुसार, ये घटना मंगलवार की सुबह जहांगीराबाद के इलाके में हुई. हिंसा इतनी भड़क गई की मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. बताया जा रहा है की पहले कुछ युवकों में मारपीट हुई और इसके दो दिन बाद कुछ युवकों ने दूसरों के घरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस कारण दसरे पक्ष के लोग भड़क गए और हिंसा हुई.

#Bhopal A dispute broke out between two parties in the Old Grain Market area of the Jahangirabad police station area, leading to a fierce stone-pelting incident. Half a dozen people were injured, and a heavy police force was deployed at the scene. pic.twitter.com/u3ngNKVUo9

— Tushar Jadon (@charming_mutant) December 24, 2024

इस हिंसा में युवकों और सरदारों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं. दरअसल, जहांगीराबाद इलाके की पुरानी गल्ला मंडी में ज्यादातर सिख समुदाय के लोग रहते हैं. घटना पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले तेज रफ्तार बाइक को लेकर विवाद शुरू हुआ था. जिसके बाद पांच लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी.

पुलिस ने दी जानकारी

इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. मंगलवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मदद से पथराव और पथराव करने वालों की पहचान कर रही है, इसके बाद पुलिस आगे की कर्रवाई करेगी. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है.

