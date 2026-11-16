MP वासियों के लिए खुशखबरी, 280 नए बस रूट का रास्ता साफ, 5 राज्यों के परमिट भी होंगे जारी

मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के 280 नए बस रूट और पांच राज्यों के अंतरराज्यीय बस परमिट की प्रक्रिया तेज होगी.

अब महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी हो सकेंगे (Image- IANS)

मध्य प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर सरकार की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना को वैध करार दिया है. कोर्ट के इस फैसले से अब राज्य परिवहन प्राधिकरण दोबारा पूरी कानूनी शक्तियों के साथ काम कर सकेगा.

इसका सीधा फायदा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नए बस रूट तय करने और बस संचालन की प्रक्रिया को मिलेगा. दरअसल, राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था प्राधिकरण

इस मामले में कोर्ट ने पहले 16 जून और फिर 20 अगस्त 2026 को अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके चलते प्राधिकरण अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था. अब 14 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और पहले लगाई गई रोक भी हटा दी.

अब परमिट से लेकर नए रूट तय करने तक होंगे काम

सरकार ने कोर्ट में मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के आधार पर अपना पक्ष रखा था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार की अधिसूचना को कानून के मुताबिक माना.

इस फैसले के बाद प्राधिकरण अब नए स्थायी और अस्थायी बस परमिट जारी कर सकेगा. पुराने परमिट का नवीनीकरण, रूट बढ़ाना, परमिट में बदलाव, वाहनों को बदलने और जरूरत पड़ने पर परमिट रद्द करने जैसे काम भी फिर से शुरू हो सकेंगे. इसके अलावा अलग-अलग परिवहन क्षेत्रों के बीच तालमेल बनाने और रूट से जुड़े विवादों का निपटारा भी किया जा सकेगा.

पांच राज्यों के लिए बस परमिट का रास्ता साफ

प्राधिकरण पर लगी रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और पुराने परमिट के नवीनीकरण का काम प्रभावित हो रहा था. अब कोर्ट के फैसले के बाद इन राज्यों के साथ हुए परिवहन समझौतों के तहत बसों के संचालन के लिए परमिट जारी किए जा सकेंगे. इससे मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटरों को दूसरे राज्यों तक बस सेवा शुरू करने में आसानी होगी.

सात क्षेत्रों में 280 नए बस रूट होंगे तैयार

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में कुल 280 अंतरक्षेत्रीय बस मार्ग तैयार किए जाने हैं. इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन शामिल हैं.

इन क्षेत्रों में प्रस्तावित रूटों की संख्या इस प्रकार है-

इंदौर 64 मार्ग- जैसे इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से नरसिंहपुर, इंदौर से सिंगरौली इत्यादि का सूत्रीकरण किया जा चुका है

भोपाल 65 मार्ग- जैसे भोपाल से चित्रकूट, भोपाल से ओंकारेश्वर, भोपाल से अनूपपुर

जबलपुर 51 मार्ग- जैसे जबलपुर से गुना, जबलपुर से खजुराहो, जबलपुर से खण्डवा

ग्वालियर 30 मार्ग- जैसे ग्वालियर से विदिशा, ग्वालियर से नर्मदापुरम, गुना से उज्जैन

रीवा 23 मार्ग- जैसे रीवा से डिण्डोरी, रीवा से बालाघाट और रीवा से टीकमगढ़

सागर 39 मार्ग- जैसे सागर से सतना, सागर से ओंकारेश्वर, सागर से गुना सागर

उज्जैन 72 मार्ग- जैसे उज्जैन से जबलपुर, उज्जैन से रीवा, उज्जैन से बागेश्वरधाम

फिलहाल इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का निर्धारण किया जा चुका है. अब बाकी प्रस्तावित मार्गों को भी जल्द अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी. सभी 280 मार्ग तय होने के बाद मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से इन रूटों पर अंतरक्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा. इससे प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बीच बस कनेक्टिविटी बढ़ने और यात्रियों को आवागमन के नए विकल्प मिलने की उम्मीद है.

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