मध्य प्रदेश में किसान क्यों उतरे सड़कों पर, भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, जानिए क्या हैं मांगें?

MP Farmers Protest: नर्मदापुरम से भोपाल पहुंचे सैकड़ों किसानों ने राजधानी में डेरा डाल दिया है और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं.

नर्मदापुरम से आए सैकड़ों किसानों ने सावरकर सेतु के पास अपना पड़ाव डाल दिया है

किसान अब सीएम आवास की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं

लगभग 2,000 किसान एक सप्ताह का राशन, बर्तन और बिस्तर साथ लेकर पहुंचे हैं

किसानों की मुख्य मांग है कि मूंग की पूरी फसल की MSP पर खरीद की जाए

मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पूरा खरीदने की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और आंदोलन अब काफी तेज हो गया है. नर्मदापुरम से पैदल मार्च करते हुए मंगलवार (28 जुलाई 2026) को भोपाल पहुंचे सैकड़ों किसानों ने सावरकर सेतु के पास अपना डेरा डाल दिया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है और राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है.

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वहीं दूसरी तरफ, किसान अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी में जुटे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले निकले करीब 2,000 किसान मंगलवार को भोपाल की सीमाओं पर दस्तक दे चुके हैं. अपने साथ एक हफ्ते का राशन-पानी, खाना पकाने के बर्तन, बिस्तर और अनाज की बोरियां लेकर आए किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं और शहर के बाहरी हिस्से में दाखिल हो गए.

भोपाल में किसानों का जमावड़ा

किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक सरकार 100 प्रतिशत मूंग की MSP पर सरकारी खरीद और समय पर खाद मिलने की गारंटी नहीं देती, तब तक वे भोपाल से वापस नहीं लौटने वाले हैं. मंगलवार की रात जैसे ही किसानों का जत्था भोपाल की सीमा पर पहुंचा, भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आगे बढ़ते चले गए. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के लिए यह प्रदर्शन इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बनता दिख रहा है.

केंद्रीय कृषि मंत्री को भेजी चिट्ठी

इस बीच, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री को भेजी अपनी चिट्ठी में बताया कि इस साल राज्य में लगभग 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है. जबकि केंद्र सरकार की ओर से अभी केवल 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का ही लक्ष्य मिला है, जिसमें से करीब 4.19 लाख मीट्रिक टन की खरीद तो पूरी भी हो चुकी है.

खरीद की सीमा बढ़ाने की बात कही

ऐसे में खरीद का मौजूदा कोटा जल्द खत्म हो जाएगा और प्रदेश के लाखों किसान सरकारी दाम का फायदा उठाने से वंचित रह जाएंगे. कृषि मंत्री ने केंद्र से अपील की है कि मूंग खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर कम से कम 8 लाख मीट्रिक टन किया जाए. उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात पर खास जोर दिया कि पूरे देश के कुल मूंग उत्पादन में अकेले मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 40 फीसदी के आसपास है. इसलिए किसानों के हक में फैसला लेते हुए केंद्र को खरीद की सीमा तुरंत बढ़ानी चाहिए.

किसान प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत

आंदोलन को शांत कराने के मकसद से मंगलवार को कृषि मंत्री ने मंत्रालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक दौर की बातचीत भी की थी. बैठक में उन्होंने किसानों की बातें सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार मूंग खरीद और खाद से जुड़े मामलों को लेकर बेहद गंभीर है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

किसानों की मुख्य मांगें क्या हैं?

किसान संगठनों का कहना है कि वे सिर्फ खोखले आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे. उनकी मुख्य मांगें हैं- पैदा हुई पूरी मूंग फसल की MSP पर खरीद, सरकारी ई-टोकन व्यवस्था में आ रही तकनीकी कमियों को दूर करना और सही समय पर उचित दाम पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना. किसानों का रुख एकदम साफ है, जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और लिखित फैसला नहीं होता, तब तक उनका यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा.

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