FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
महिला एशिया कप 2026 के बीच दीप्ति शर्मा ने नाम जुड़ी खास उपलब्धि, ऐसा करने वाली बनीं पहली गेंदबाज

महिला एशिया कप 2026 के बीच दीप्ति शर्मा ने नाम जुड़ी खास उपलब्धि, ऐसा करने वाली बनीं पहली गेंदबाज

'मेरे आरोपों पर नहीं TMC के कामकाज पर पूछे सवाल', अभिषेक बनर्जी के PA की दलील, SC ने सरकार से मांगा पूछताछ का ब्यौरा

'मेरे आरोपों पर नहीं TMC के कामकाज पर पूछे सवाल', अभिषेक बनर्जी के PA की दलील, SC ने सरकार से मांगा पूछताछ का ब्यौरा

बिना रनिंग शूज के जीता मैराथन... एक मां की बेबसी और हिम्मत की वो कहानी जिसे जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

बिना रनिंग शूज के जीता मैराथन... एक मां की बेबसी और हिम्मत की वो कहानी जिसे जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

MP के मंत्री कुंवर विजय शाह पर दर्ज होगा मुकदमा? कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में SIT ने SC को क्या बताया

कुंवर विजय शाह के वकील मनींदर सिंह ने कहा कि मंत्री ने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी, कोर्ट से उनकी माफी पर विचार करने का अनुरोध भी किया गया था. इस पर बेंच ने कहा कि जांच रिपोर्ट तो सक्षम प्राधिकारी के पास जानी ही है. 

Latest News

Neelam

Updated : Aug 31, 2026, 05:53 PM IST

MP के मंत्री कुंवर विजय शाह पर दर्ज होगा मुकदमा? कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में SIT ने SC को क्या बताया

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में कुंवर विजय शाह के खिलाफ एसआईटी की जांच पूरी (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एसआईटी की जांच पूरी
  • एएसजी के. एम. नटराजन ने बताया- मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का इंतजार
  • प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा
  • कुंवर विजय शाह के वकील की दलील- अगले ही दिन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मांग ली थी माफी

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बताया गया कि मंत्री के खिलाफ विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अभी नहीं मिली है. मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा.

विजय शाह ने क्या दी दलील?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने बताया कि एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और अधिकारी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा. इस दौरान कुंवर विजय शाह के लिए सीनियर एडवोकेट मनींदर सिंह पेश हुए. उन्होंने कहा कि मंत्री ने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी, कोर्ट से उनकी माफी पर विचार करने का अनुरोध भी किया गया था. इस पर बेंच ने कहा कि जांच रिपोर्ट तो सक्षम प्राधिकारी के पास जानी ही है. 

कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का इंतजार

बेंच ने सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश में कहा, 'एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा गया है. हालांकि, मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का मामला अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है.' कोर्ट ने कहा, 'यह बताया गया है कि जैसे ही मंजूरी मिलती है, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा इसलिए, मंजूरी का मुद्दा अभी विचाराधीन है.' इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी.

मंत्री के रवैये पर कोर्ट ने लगाई थी फटकार

28 जुलाई, 2025 को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के रवैये पर नाराजगी जताई थी और सार्वजनिक माफी दर्ज नहीं कराने पर कुंवर विजय शाह को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि मंत्री के आचरण से उनके इरादों और नेक नीयत को लेकर संदेह पैदा हो रहा है. उस पर मंत्री के वकील ने दलील दी थी कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मांफी मांगी थी, जिसे ऑनलाइन शेयर भी किया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.

मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी

पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इसके तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी. ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की थी. इसके बाद कुंवर शाह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे. इसे लेकर हाईकोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरेशी के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया. साथ ही पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया.

 

यह भी पढ़ें:- '100 में से सिर्फ 1 रुपया ही वसूल पाते हैं अधिकारी', मनी लॉन्ड्रिंग पर CJI सूर्यकांत ने क्यों कही ऐसी बात?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement