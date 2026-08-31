MP के मंत्री कुंवर विजय शाह पर दर्ज होगा मुकदमा? कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में SIT ने SC को क्या बताया

कुंवर विजय शाह के वकील मनींदर सिंह ने कहा कि मंत्री ने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी, कोर्ट से उनकी माफी पर विचार करने का अनुरोध भी किया गया था. इस पर बेंच ने कहा कि जांच रिपोर्ट तो सक्षम प्राधिकारी के पास जानी ही है.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एसआईटी की जांच पूरी

एएसजी के. एम. नटराजन ने बताया- मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का इंतजार

प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा

कुंवर विजय शाह के वकील की दलील- अगले ही दिन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मांग ली थी माफी

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बताया गया कि मंत्री के खिलाफ विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अभी नहीं मिली है. मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा.

विजय शाह ने क्या दी दलील?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने बताया कि एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और अधिकारी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा. इस दौरान कुंवर विजय शाह के लिए सीनियर एडवोकेट मनींदर सिंह पेश हुए. उन्होंने कहा कि मंत्री ने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी, कोर्ट से उनकी माफी पर विचार करने का अनुरोध भी किया गया था. इस पर बेंच ने कहा कि जांच रिपोर्ट तो सक्षम प्राधिकारी के पास जानी ही है.

कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का इंतजार

बेंच ने सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश में कहा, 'एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा गया है. हालांकि, मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का मामला अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है.' कोर्ट ने कहा, 'यह बताया गया है कि जैसे ही मंजूरी मिलती है, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा इसलिए, मंजूरी का मुद्दा अभी विचाराधीन है.' इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी.

मंत्री के रवैये पर कोर्ट ने लगाई थी फटकार

28 जुलाई, 2025 को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के रवैये पर नाराजगी जताई थी और सार्वजनिक माफी दर्ज नहीं कराने पर कुंवर विजय शाह को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि मंत्री के आचरण से उनके इरादों और नेक नीयत को लेकर संदेह पैदा हो रहा है. उस पर मंत्री के वकील ने दलील दी थी कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मांफी मांगी थी, जिसे ऑनलाइन शेयर भी किया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया था और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.

मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी

पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इसके तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी. ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की थी. इसके बाद कुंवर शाह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे. इसे लेकर हाईकोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरेशी के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया. साथ ही पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया.

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