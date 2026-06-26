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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

लोकतंत्र सेनानियों को तीर्थयात्रा कराएगी MP सरकार, सीएम मोहन यादव ने की कई बड़ी घोषणाएं

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले मीसाबंदियों और लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं की हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 26, 2026, 05:43 PM IST

लोकतंत्र सेनानियों को तीर्थयात्रा कराएगी MP सरकार, सीएम मोहन यादव ने की कई बड़ी घोषणाएं

लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल के रवींद्र भवन में शुक्रवार (26 जून 2026) को आयोजित 'लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. सीएम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और वहां मौजूद लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने 96 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय शांति लाल संघवी समेत पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का विशेष अभिनंदन किया. कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के दौर पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई.

मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं

समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए. सरकार लोकतंत्र सेनानियों को तीर्थाटन कराने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाएगी. सेनानी अब प्रदेश के किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में दो दिनों तक मुफ्त ठहर सकेंगे. दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की याद में उनके गांवों या कस्बों में शिलालेख लगाए जाएंगे. साथ ही स्थानीय पार्कों, रास्तों और खेल के मैदानों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा.

फ्री इलाज और एयर एंबुलेंस

सेनानियों के लिए मुफ्त इलाज के साथ-साथ आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी. इसके अलावा, जो सेनानी ताम्रपत्र से वंचित रह गए हैं, उन्हें जल्द ही ताम्रपत्र दिए जाएंगे.

संविधान के दुरुपयोग पर कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के विकास को रोकने का प्रयास किया और केवल एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बाकी लोगों को दबा दिया. आज कांग्रेस के लोग हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग उन्हीं की पांच पीढ़ियों ने किया है.

आपातकाल के दर्द को किया याद

आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए सीएम ने कहा कि वह बेहद चुनौती भरा समय था. बिना किसी वकील, अपील या दलील के घर के मुखिया को सीधे जेल में डाल दिया जाता था. मीसाबंदियों पर कांग्रेस में शामिल होने और इंदिरा गांधी की जय-जयकार करने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके. सीएम ने कहा, "आपकी यह लड़ाई आजादी की पहली लड़ाई जैसी ही है. आपकी इसी तपस्या के कारण आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और एक गरीब परिवार से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सका है."

एक मीसाबंदी के बेटे हैं सूबे के मुखिया

कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से सेनानियों को सम्मानित करने की यह गौरवशाली परंपरा चल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिता खुद एक मीसाबंदी रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस दर्द को बहुत करीब से देखा है. यह हमारा सौभाग्य है कि आज एक मीसाबंदी का बेटा प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है.

वहीं, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों को ₹30,000 की मासिक आर्थिक सहायता राशि दे रही है. उन्होंने मांग की कि देशभर के लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान दर्जा मिले और इस सम्मान राशि को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया जाए.

 

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