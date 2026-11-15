26 लाख कैश, 2.5 KG गोल्ड, 4 गाड़ियां और 2 रिजॉर्ट, MP में फॉरेस्ट अफसर के घर पर रेड, प्रॉपर्टी जान रह जाएंगे हैरान!

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में SDO संजीव शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमारी की, जिसमें 3.5 करोड़ रुपये का सोना और 2 रिजॉर्ट समेत करीब 7.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का पता चला.

26 लाख का कैश, 3.5 करोड़ का सोना, 3 लाख की चांदी, 3 करोड़ के दो रिजॉर्ट और चार गाड़ियां... ये किसी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं है, ये डिटेल है मध्य प्रदेश वन विभाग के एक सरकारी अधिकारी की. लोकायुक्त ने जब शनिवार (14 नवंबर) को अधिकारी के ठिकानों पर रेड डाली तो करीब 7.6 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का पता चला है.



न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, यह छापेमारी पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तैनात उप-विभागीय अधिकारी (SDO) संजीव शर्मा के ठिकानों पर की गई. संजीव शर्मा के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उनके पास आय से कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी है.

घोषित से 5 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी: DSP

लोकायुक्त के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला था कि संजीव शर्मा की प्रॉपर्टी उनकी ज्ञात इनकम से 228 फीसदी ज्यादा थी. हालांकि शनिवार की छापेमारी में मिली चीजों के आधार पर की गई गिनती से पता चलता है कि यह आंकड़ा 560 प्रतिशत तक हो सकता है.

डीएसपी सिंह ने कहा, 'छापेमारी के दौरान हमें जमीन के सौदों से जुड़े 28 दस्तावेज और समझौते मिले हैं. इसके अलावा दो होटल और रिसॉर्ट के दस्तावेज भी मिले हैं.'

SDO ने 12 साल में खरीदे 2 रिजॉर्ट

संजीव शर्मा की प्रॉपर्टी में मटकुली स्थित 'इकोटेल होटल एंड रिसॉर्ट' और पचमढ़ी स्थित'सेरेनिटी द विला' है. मटकुली के रिजॉर्ट को 2016-17 में खरीदा गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई. वहीं मचमढ़ी के रिजॉर्ट को 2014 में खरीदा गया, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये है.

सोना, चांदी, कैश, गाड़ियां... रेड में और क्या मिला?

जांच अधिकारी के मुताबिक, छापेमारी में 26.36 लाख रुपये कैश, 2,527.924 ग्राम सोना और 1,656 ग्राम चांदी बरामद हुई है. सोने की कीमत करीब 3.50 करोड़ रुपये है, जबकि चांदी की कीमत 2.94 लाख रुपये आंकी गई. इसके अलावा अधिकारी के पास चार गाड़ियां भी हैं- एक स्कॉर्पियो, एक महिंद्रा KUV, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और एक स्कूटर. इन गाड़ियों की कुल कीमत 31.2 लाख रुपये है. घर पर करीब 50 लाख रुपये का घरेलू सामान भी मिला है.



डीएसपी ने कहा, 'होटलों, जमीन, प्लॉट और दुकानों का मूल्यांकन अभी पूरा होना बाकी है. बैंक खातों, निवेशों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और प्रॉपर्टी की कुल कीमत अभी और बढ़ सकती है.'

14 नवंबर की सुबह 7 बजे शुरू हुआ था एक्शन

लोकायुक्त ने 14 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे दो टीमों के साथ यह कार्रवाई शुरू की. लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार के नेतृत्व वाली एक टीम ने पचमढ़ी में संजीव शर्मा के सरकारी आवास और कार्यालय की तलाशी ली, जबकि दूसरी टीम ने छिंदवाड़ा की प्रोफेसर कॉलोनी में उनके पैतृक घर की तलाशी ली.

छिंदवाड़ा वाले घर में मिला 3 लाख कैश, 927 ग्राम सोना

छिंदवाड़ा वाले घर से अधिकारियों को 3,01,800 रुपये, 927.924 ग्राम सोना और 356 ग्राम चांदी मिली. पचमढ़ी के सरकारी आवास से उन्होंने 23.35 लाख रुपये, 1,600 ग्राम सोना और 1,300 ग्राम चांदी की ज्वेलरी जब्त किए. इसके अलावा छिंदावड़ा वाले घर में दो बंद अलमारियां भी मिलीं, जिनकी चाबियां शर्मा के पास थीं.

नर्मदापुरम की एक विशेष अदालत द्वारा वारंट जारी किए जाने के बाद ये तलाशी ली गई. छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में संपत्तियों (प्लॉट और दुकानों सहित) से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि अधिकारी की कुल संपत्ति का पता लगाया जा सके.

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