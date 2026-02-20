Jabalpur: लाउडस्पीकर को लेकर मंदिर के सामने हुआ पथराव, इलाके में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात

तेज लाउडस्पीकर को लेकर दो समुदाय के लोगों में कहासुनी हो गई. यह बात पथराव और लाठी डंडों तक जा पहुंची. मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने स्थिति को कंट्रोल कर पुलिस बल तैनात किया है.

मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित सिहोरा मंदिर में आरती हो रही थी. यहां लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर विशेष समुदाय ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया. इसी के बाद देखते ही देखते यहां लाठी डंडे चलने के साथ ही भारी पथराव हो गया. मौके पर पहुंची भारी पुलिसबल ने​ स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन माहौल तनाव पूर्ण बना हुआ है. इसी को देखते हुए भारी बल तैनात किया गया है. वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि सारा विवाद लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हुआ है. इस मामले में पुलिस ने 15 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर थी आपत्ति

जानकारी के अनुसार, लाठी डंडे चलने से पथराव की यह घटना सिहोरा के वार्ड क्रमांक पांच के आजाद चौक की है. यहां पर दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने सामने स्थित हैं. गुरुवार रात मंदिर में आरती चल रही थी. इसकी तेज आवाज लाउडस्पीकर पर बज रही थी. विशेष समुदाय के लोगों ने इस पर एतराज जताया. इसबीच दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गये. दोनों पक्षों में पथराव और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल बताये जा रहे हैं.

मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. यहां आंसू गैस के गोले छोड़कर विवाद को कंट्रोल किया गया है. वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. अब हालात कंट्रोल में है.

हर किसी पर रखी जा रही है नजर

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि तनाव के बाद से हर किसी पर नजर रखी जा रही है. चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके साथ ही मामले में 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके अलावा अन्य आरोपियों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस की जांच जारी है.

