MP Two Child Rule Removed: मध्य प्रदेश में अब 3-4 बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी. इस फैसले से 30 हजार शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने करीब 25 साल पुराने उस नियम को खत्म करने का फैसला किया है, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी मिलने में अड़चन आती थी.

मध्य प्रदेश में अब तीन या चार बच्चे होने पर भी कोई अभ्यर्थी सिर्फ इसी वजह से सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा. इतना ही नहीं, तीसरी संतान होने के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, उन्हें भी राहत मिलेगी.

बुधवार (18 नवंबर 2026) को मंदसौर के गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में बदलाव करने का फैसला लिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इन नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

अब 3-4 बच्चे होने पर नहीं अटकेगी सरकारी नौकरी

मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से दो बच्चों की अनिवार्यता वाला नियम लागू था. इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान इस तारीख को या इसके बाद पैदा हुई थी, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जा सकता था. वहीं, पहले से सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के परिवार में तीसरी संतान होने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान था.

अब सरकार ने इस पाबंदी को हटाने का फैसला किया है यानी तीन या चार बच्चे होने पर भी सरकारी भर्ती में आवेदन कर सकेंगे. भर्ती के दूसरे नियम और जरूरी योग्यताएं पहले की तरह लागू रहेंगी. इसका फायदा MPPSC, पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को भी मिल सकता है.

10 हजार लंबित विभागीय मामलों पर होगा असर

इस फैसले का दूसरा बड़ा फायदा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है, जिनके खिलाफ दो से ज्यादा बच्चे होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है. प्रदेश के अलग-अलग विभागों में ऐसे करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सिर्फ दो से ज्यादा जीवित संतान होने के आधार पर चल रही विभागीय कार्रवाई समाप्त की जाएगी.

30 हजार शिक्षकों को मिल सकती है राहत

सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है. अनुमान है कि अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 25 से 30 हजार शिक्षकों को इससे राहत मिल सकती है. इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा.

अब तक तीसरी संतान के कारण जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, उन्हें नए संशोधन से राहत मिलने का रास्ता साफ होगा. हालांकि, पहले ही नौकरी से हटाए जा चुके कर्मचारियों की बहाली होगी या नहीं इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.

25 साल पहले लागू हुआ था नियम, अब क्यों बदला?

मध्य प्रदेश में यह नियम 2001 को लागू किया गया था. उस समय जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं में दो बच्चों की सीमा तय की गई थी. नियम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक लोगों को छोटा परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित करना था.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पुराने नियम के कारण सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाज के दूसरे लोगों पर दो बच्चों की ऐसी पाबंदी नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह प्रतिबंध क्यों बना रहना चाहिए?

राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी पहले अपने यहां इस तरह के प्रतिबंध हटा चुके हैं. अब मध्य प्रदेश ने भी इसी दिशा में फैसला लिया है. हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी होना जरूरी हैय इसके बाद ही बदलाव औपचारिक रूप से लागू होगा.

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