PM मोदी की 'डबल इंजन' सरकार का कमाल, विकास के एक्सप्रेस-वे पर दौड़ रहा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने न केवल आर्थिक और औद्योगिक मोर्चे पर लंबी छलांग लगाई है, बल्कि कृषि, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण में भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार 'डबल इंजन की सरकार' का नारा दिया था, तो शायद बहुत से लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया. लेकिन आज यह शब्द देश के कोने-कोने में गूंज रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व को 12 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इस दौरान उन्होंने धारा 370 को हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे उन कामों को पूरा करके दिखाया, जिन्हें कभी नामुमकिन माना जाता था.

इसी डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल की ताकत का फायदा आज मध्यप्रदेश को भी मिल रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सूबा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने में अपना बड़ा योगदान देना है.

आर्थिक तरक्की और निवेश की नई उड़ान

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था इन दिनों शानदार दौर से गुजर रही है और राज्य की विकास दर औसतन 9 से 11 फीसदी के आसपास बनी हुई है. अनुमान है कि साल 2025-26 तक राज्य की कुल जीडीपी (GSDP) करीब 18.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. मोहन सरकार ने सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जमीन, बिजली और पानी की पुख्ता व्यवस्था की है.

इंदौर-पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अटल प्रगति पथ और नर्मदा एक्सप्रेस-वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से अब सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुबई और स्पेन जैसे देशों के निवेशक भी मध्यप्रदेश का रुख कर रहे हैं. दावोस के वैश्विक मंच से लेकर 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव' तक, सरकार ने सूबे को टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा के एक बड़े केंद्र के रूप में पेश किया है.

आम जनता तक पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में मध्यप्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है. पीएम जन-धन योजना के तहत राज्य में 4.69 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे सरकारी मदद सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रही है. वहीं, उज्ज्वला योजना के जरिए 89 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 11 लाख परिवारों के घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाया गया है. छोटे कारोबारियों की मदद के लिए पीएम मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाखों लोगों को करोड़ों रुपये का लोन दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं.

खेती-किसानी और बुनियादी ढांचे में सुधार

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर आज पूरे देश में स्वच्छता और आधुनिक शहरी मैनेजमेंट की मिसाल बन चुके हैं. ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं पर भारी निवेश किया जा रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के मेल से किसानों की आमदनी बढ़ी है. अब किसानों को ड्रोन से दवाओं के छिड़काव, मौसम और मंडी भाव की सटीक जानकारी डिजिटल माध्यमों से मिल रही है. इसके अलावा, पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 9 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके पक्के मकान सौंपे जा चुके हैं.

स्वास्थ्य, शिक्षा और हवाई सेवाओं का विस्तार

स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार बड़े कदम उठा रही है. उज्जैन में देश की पहली मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है. राज्य में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 5500 हो गई हैं और 'पीएम श्री एम्बुलेंस' सेवा मरीजों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है. गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए एचपीवी (HPV) टीकाकरण में मध्यप्रदेश देश के टॉप राज्यों में शामिल है. इसके साथ ही, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' शुरू की गई है, जो भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 8 मुख्य शहरों को हवाई मार्ग और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ती है.

संस्कृति, सुशासन और सुरक्षा

पीएम मोदी के सांस्कृतिक विकास के सपने को आगे बढ़ाते हुए मोहन सरकार राज्य में 'राम गमन पथ' और भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों को 'कृष्ण पाथेय' योजना के तहत विकसित कर रही है. कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी यह रही कि सरकार ने तय समय से पहले ही बालाघाट जैसे इलाकों को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करा दिया है.

सबका साथ, सबका विकास

मोहन सरकार का पूरा फोकस समाज के चार मुख्य स्तंभों- गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के कल्याण पर है. 'लाड़ली बहना योजना' की राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और 'लखपति दीदी मिशन' जैसी पहल से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. साफ है कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते मध्यप्रदेश आज सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव देख रहा है.