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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

खेत में उतरे CM मोहन यादव, किसानों संग बोया धान, इस अंदाज में की 'दिल की बात'

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने न केवल मंच से जिले के विकास के लिए करीब ₹494 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, बल्कि खुद खेत में उतरकर धान की बुआई भी की.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 01, 2026, 07:59 PM IST

खेत में उतरे CM मोहन यादव, किसानों संग बोया धान, इस अंदाज में की 'दिल की बात'

किसानों के साथ सीएम मोहन यादव (Image Source- X/@DrMohanYadav51)
 

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार (1 जुलाई) को सिवनी जिले में एक अलग ही अंदाज में नजर आए. उन्होंने न केवल मंच से करोड़ों रुपये की सौगातों का एलान किया, बल्कि खुद खेत में उतरकर धान की बुआई की. इसके बाद उन्होंने खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाया और स्थानीय किसानों के साथ सीधा संवाद किया. सीएम की इस सादगी ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

इस दौरान उन्होंने सिवनी में आयोजित 'धान महोत्सव' में हिस्सा लिया और जिले के विकास के लिए सरकारी खजाना खोल दिया. मुख्यमंत्री ने यहां ₹349.33 करोड़ की लागत वाले 586 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और ₹144.8 करोड़ के 43 नए कामों का भूमि-पूजन किया.

मिलेट्स उत्पादकों को बड़ा बोनस 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की धान की फसल को जीआई टैग मिला है. मां लक्षमी की कृपा से रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के 3941 किसानों को 1000 रुपए मान से कोदो कुटकी बोनस के रूप में 282.99 करोड़ राशि दी गई है. राज्य सरकार श्रीअन्न उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी दे रही है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो कुटकी खरीदने के लिए अभियान शुरू हुआ है. इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है.

गरीबों का ध्यान रख रही राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने गरीब-जरूरतमंदों को कभी संबल योजना का नाम नहीं दिया. संबल योजना में सरकार दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अपंगता आने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है. श्रमिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा भी दी जा रही है. राज्य सरकार हर वर्गों के गरीब, वंचित और आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. 

 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे सभी पात्र लोगों को आवास देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है. आज सिवनी जिले के समग्र विकास के लिए 349.33  करोड़ रुपए लागत के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 144.8 करोड़ के 43 कार्यों के भूमि-पूजन किए गए हैं. पहले कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का को गरीबों की फसल कहा जाता था. प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना शुरू कर देश-दुनिया में इसका मान बढ़ाया.

सीएम ने कहा कि श्रीअन्न में मौजूद तत्व सबसे जल्दी पचता है. राज्य सरकार ने पिछले साल से श्रीअन्न खरीदने की शुरुआत की है. इस वर्ष मानसून पर अलनीनो का प्रभाव नजर आ रहा है. अगर बारिश कम होती है तो किसानों को तैयार रहना चाहिए कि वे कोदो कुटकी सहित सभी फसलों को तैयार कर लें.

किसानों को कई योजनाओं का लाभ दे रही सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश के 3941 किसानों को 2829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के लिए 1000 रुपए मान से 2 हजार 83 लाख रुपए बोनस राशि दी गई है. राज्य में कोटो कुटकी के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भी काम जारी हैं. डिंडोरी की सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर को जीआई टैग मिला है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष में अन्नदाता को अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है. सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना के माध्यम से लाभ दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में धान की फसल के लिए भी भावांतर योजना लागू की जाएगी. राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करेगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक हर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन पर काम कर रही है. 

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