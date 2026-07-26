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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CM मोहन यादव ने किए कई बड़े विकास कार्यों का शुभारंभ, निवाड़ी में खुलेगा LAW और MBA कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य कर रही है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 26, 2026, 10:23 PM IST

CM मोहन यादव ने किए कई बड़े विकास कार्यों का शुभारंभ, निवाड़ी में खुलेगा LAW और MBA कॉलेज

mp CM Mohan Yadav 

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य कर रही है. सबका कल्याण ही राज्य सरकार का उद्देश्य है. इसी भाव से राज्य में समान नागरिक संहिता 2026 पारित हुई है. माताओं-बहनों और बेटियों को समान अधिकार और सुरक्षा देने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है. किसान कल्याण, राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है. किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस साल 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जित किया गया. किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है. दुग्ध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक ले जाना राज्य सरकार का लक्ष्य है. कृषकों को मछली पालन, सिंघाड़े की खेती जैसी की आय बढ़ाने की गतिविधियों में सहायता और सलाह दी जा रही है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवाड़ी में विकास का नया अध्याय आरंभ करते हुए 109 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने 54 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 15 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओरछाधीश रामराजा सरकार को नमन करते हुए कहा कि हम निवाड़ी में रामराज्य की स्थापना के पथ पर अग्रसर हैं. टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को नया जिला बनाया गया है. यहां विकास की अनन्त संभावनाएं हैं. मुख्यमंत्री डॉ यादव निवाड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और विभिन्न सड़कों का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बने नए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन‍ और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय, निवाड़ी के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कार्यों का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विरौरा, सकेरा, अतर्रा, जमुनिया, जिखनगांव, गुवावली, चुरारा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया. इस क्रम में 10 करोड़ रुपए लागत के पृथ्वीपुर के जेवरा, सकेरा भंडारन और सेंदरी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निवाड़ी में आयुष विंग और संजीवनी क्लीनिक का भी लोकार्पण किया गया. मुख्यमंत्री डा. यादव ने मजरा खैराई, ‍दिगवारकलां के स्टॉप डैम,14 आंगनवाड़ी केंद्रों और निवाड़ी के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया. इसमें आंगनवाड़ी भवन, सड़क सहित अन्य अधोसंरचना के विकास कार्य शामिल हैं.

बुंदेलखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आल्हा-ऊदल का स्मरण करते हुए कहा कि निवाड़ी और ओरछा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर प्रदेशवासियों को गर्व है. ये भूमि, वीरों-महावीरों के संघर्ष और बलिदान की धरती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. केन-बेतवा लिंक परियोजना का लाभ क्षेत्र के सभी जिलों को मिलेगा. निवाड़ी के 168 ग्रामों के लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे. पृथ्वीपुर में भी औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही सागर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया जारी है.

निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि निवाड़ी जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आगमन और निवाड़ी जिले को मिली सौगातें निवाड़ी के विकास को आगे बढायेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है. राज्यसभा सांसद महेश केवट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रही है. प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना का विकास तेजी से हो रहा है. किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

  • निवाड़ी में विधि महाविद्यालय और एमबीए महाविद्यालय खोला जाएगा.
  • प्रदेश की हर नगर पंचायत में गीता भवन बनाए जाएंगे.
  • निवाड़ी में सर्वसुविधायुक्त नवीन बस स्टेण्ड बनेगा.
  • प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस सेवा शुरू होगी.
  • तरीचरकला में गौशाला बनाई जाएगी.
  • कनरे नदी पर जनौली चंदावनी के बीच पुल बनवाया जाएगा.
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