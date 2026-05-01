CM मोहन यादव का सफल हुआ प्रयास, TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव शिक्षकों के लिए हर समय उनके साथ खड़े हुए है. वहीं अब उनकी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश शासन द्वारा किए गए सतत प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षकों के लिए हर समय उनके साथ खड़े हुए है. वहीं अब उनकी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश शासन द्वारा किए गए सतत प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. दरअसल, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-Teacher Eligibility Test) से जुड़े प्रकरण में दायर रिव्यू याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नियत की है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण से संबंधित आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया है.

कोर्ट के आदेशानुसार, इस महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे रखी की गई है. ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी. ये निर्णय शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर प्रदान करेगा. साथ ही, मामले के न्यायिक पुनर्विचार का भी मार्ग प्रशस्त करेगा.

महत्वपूर्ण होगी कानूनी पहल

सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनी पहल की है. सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकरण में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. शासन को विश्वास है कि न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिलेगा.

शिक्षक कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मध्यप्रदेश शासन ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी जरूरी बताया गया है. इस फैसले के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी. संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थितियों की जानकारी उन्हें दी थी. इसके बाद सीएम डॉ. यादव ने सभी को आश्वासन भी दिया था. उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो. सरकार हर समय शिक्षकों के साथ है.

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