FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM मोहन यादव का सफल हुआ प्रयास, TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

CM मोहन यादव का सफल हुआ प्रयास, TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

जयपुर में NEED मिशन लॉन्च, गांव-गांव तक पहुंचेगा करियर गाइडेंस नेटवर्क, Vidysea और NSDC ने मिलाया हाथ

जयपुर में NEED मिशन लॉन्च, गांव-गांव तक पहुंचेगा करियर गाइडेंस नेटवर्क, Vidysea और NSDC ने मिलाया हाथ

जम्मू के बनतालाब में हुआ बड़ा हादसा, अचानक गिरा पुल; कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

जम्मू के बनतालाब में हुआ बड़ा हादसा, अचानक गिरा पुल; कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?

Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

Homeभारत

भारत

CM मोहन यादव का सफल हुआ प्रयास, TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव शिक्षकों के लिए हर समय उनके साथ खड़े हुए है. वहीं अब उनकी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश शासन द्वारा किए गए सतत प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 01, 2026, 10:49 PM IST

CM मोहन यादव का सफल हुआ प्रयास, TET मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

mp CM Mohan Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षकों के लिए हर समय उनके साथ खड़े हुए है. वहीं अब उनकी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश शासन द्वारा किए गए सतत प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. दरअसल, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-Teacher Eligibility Test) से जुड़े प्रकरण में दायर रिव्यू याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नियत की है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण से संबंधित आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया है. 

कोर्ट के आदेशानुसार, इस महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे रखी की गई है. ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी. ये निर्णय शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर प्रदान करेगा. साथ ही, मामले के न्यायिक पुनर्विचार का भी मार्ग प्रशस्त करेगा.

महत्वपूर्ण होगी कानूनी पहल

सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनी पहल की है. सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकरण में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. शासन को विश्वास है कि न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिलेगा.

शिक्षक कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मध्यप्रदेश शासन ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी जरूरी बताया गया है. इस फैसले के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी. संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थितियों की जानकारी उन्हें दी थी. इसके बाद सीएम डॉ. यादव ने सभी को आश्वासन भी दिया था. उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो. सरकार हर समय शिक्षकों के साथ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?
8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?
भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम
भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम
Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?
Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?
MORE
Advertisement
धर्म
Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Narasimha Jayanti Aarti: नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Numerology: साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
MORE
Advertisement