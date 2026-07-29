किसानों की डिमांड पर एक्शन में MP के कृषि मंत्री, केंद्र को पत्र लिखकर मूंग खरीदी लक्ष्य बढ़ाने की मांग

मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार एक्शन में आ गई है. कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किसानों के हित में मांग की है...

मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना. बैठक में किसानों ने मूंग खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ और खरीदी की सीमा समेत अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को कृषि मंत्री के सामने रखा.

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीर है और उनकी जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और मूंग खरीदी समेत सभी मुद्दों पर जरूरी कार्रवाई की जाए.

कृषि मंत्री की किसानों से शांति बनाए रखने की अपील

कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं और सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और खरीदी प्रक्रिया में उन्हें किसी तरह की परेशानी न होने देना है.

मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा. कृषि मंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया.

बैठक में कृषि विभाग के सचिव और किसान संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आपसी संवाद और सकारात्मक पहल के जरिए किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और प्रदेश में कृषि उपज की खरीदी व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाया जाए. बैठक के दौरान कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े समेत विभाग के दूसरे अधिकारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

किसानों से चर्चा के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है. पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती का क्षेत्रफल करीब 14.30 लाख हेक्टेयर है. गत वर्ष के अंतिम अनुमान और वर्ष 2026-27 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की औसत उत्पादकता करीब 1,410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. इस आधार पर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का कुल संभावित उत्पादन करीब 20.16 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है.

केंद्र सरकार को पत्र लिख ऐदल सिंह कंषाना ने क्या की मांग?

पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार ने पिछले साल मध्य प्रदेश के लिए 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया था. लेकिन, प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की कुल 7.72 लाख मीट्रिक टन मात्रा का उपार्जन किया गया. राज्य सरकार का कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए उपार्जन लक्ष्य बढ़ाना जरूरी है. इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और वे भविष्य में भी दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे.

कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाया जाए. राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के अनुमानित कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत यानी करीब 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की गई है. सरकार का तर्क है कि इससे अधिक संख्या में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी मूंग की उपज बेच सकेंगे और उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सकेगा.

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी. साथ ही, इससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को भविष्य में मूंग जैसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी. अब किसानों की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है, क्योंकि उपार्जन लक्ष्य बढ़ने से बड़ी संख्या में किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सकता है.