हर साल सैकड़ों लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने के लिए नेपाल पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि हर साल इस पर्वत की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है. एक बात और अगर आपसे कहा जाए कि आज के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 06, 2025, 09:03 PM IST

Mount Everest Mystery: क्यों एडमंड हिलेरी से ज्यादा ऊंचाई चढ़ रहे हैं आज के पर्वतारोही? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का है ये नया राज

माउंट एवरेस्ट पर 1953 में जब पहली बार एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने कदम रखा था, तो 'दुनिया की छत' से आसमान को छूने जैसा अहसास उन्हें हुआ था. इसके बाद से ही दुनिया भर के पर्वतारोहियों में 8,848.86 मीटर (29,032 फुट) ऊंची इस चोटी को छूने की होड़ सी लगी हुई है. हर साल सैकड़ों लोग नेपाल के 'सागरमाथा' यानी एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा फहराने के लिए चढ़ते हैं. यदि आपसे ये कहा जाए कि आज की तारीख में पर्वतारोही 72 साल पहले हिलेरी और नोर्गे द्वारा तय की गई ऊंचाई से ज्यादा चढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? दरअसल माउंट एवरेस्ट (Mt. Everest) हर साल ऊंचा हो रहा है. यह बात कई रिसर्च में साबित हो चुकी है, जिनमें हिमालय के लगातार ऊंचा होने की बात सामने आई है.

कितना ऊंचा हो गया है हिलेरी के चढ़ने के बाद से एवरेस्ट?

माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एडमंड हिलेरी के इसे पहली बार फतेह करने के बाद से अब तक कितनी बढ़ी है? इसका सटीक जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन यदि 1954 और 2020 के दो अलग-अलग सर्वे का संज्ञान लिया जाए तो इसका कुछ हद तक जवाब मिलता है. साल 1954 में भारतीय सर्वेयर्स ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, जिसमें इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर (29,029 फीट) आंकी गई थी. साल 2020 में चीन और नेपाल के सर्वेयर्स के संयुक्त अभियान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर आंकी गई थी. यह भारतीय सर्वे से करीब 0.86 मीटर (2.8 फीट) ज्यादा थी. इसे ही आज की तारीख में माउंट एवरेस्ट की मान्यता प्राप्त ऊंचाई माना जाता है.

यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

माउंट एवरेस्ट ही नहीं पूरा हिमालय हो रहा है ऊंचा

अकेला एवरेस्ट ही नहीं छह देशों के करीब 595,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हिमालय में दुनिया की 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची 14 चोटियों में से 10 मौजूद हैं. इसके अलावा 100 से ज्यादा चोटियों की ऊंचाई 7,200 मीटर से ज्यादा है यानी दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर हिमालय है. ये सभी चोटियां लगातार ऊंची हो रही है. रिसर्च के मुताबिक, पिछले 89,000 सालों के दौरान एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 164 फुट बढ़ चुकी है और यह प्रक्रिया अब भी जारी है. रिसर्च के मुताबिक, हर साल हिमालय की ऊंचाई औसतन 1 सेंटीमीटर की गति से अब भी बढ़ रही है.

क्यों बढ़ रही है हिमालय की ये ऊंचाई?

यह हम सभी जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति करीब 5 करोड़ साल पहले उस समय हुई थी, जब भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराव हुआ था. वैज्ञानिकों के मुताबिक, करीब 22.5 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एशिया का हिस्सा नहीं था बल्कि यह करीब 64,00 किलोमीटर दूर मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई इलाके के करीब था. भौगोलिक कारणों से करीब 20 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप ने करीब 16 सेंटीमीटर सालाना की गति से यूरेशिया की तरफ खिसकना शुरू कर दिया था. करीब 5 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप से आकर टकरा गया था और इसका हिस्सा बन गया था. इस टकराव से एशियाई महाद्वीप की सतह बेहद ऊंची उठ गई थी, जिसे आज हम हिमालय कहते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट आज भी एशियाई प्लेट के नीचे लगातार घुसती जा रही है. यह गति करीब 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है. दोनों प्लेटों के बीच टकराव के कारण ही इस इलाके में भयंकर भूकंप लगातार आते रहते हैं. साथ ही हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ना जारी है.

नदियों के टकराव की थ्योरी

एक रिसर्च में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने की थ्योरी दो नदियों के टकराव से जोड़ी गई है. रिसर्चर्स के मुताबिक, करीब 89,000 साल पहले कोसी नदी और अरुण नदी का आपस में टकराव हुआ, जिससे ये दोनों नदियां मिलकर एक हो गईं. इससे पड़े दबाव के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 49 से 164 फुट बढ़ने का आकलन इस रिसर्च में लगाया गया है. साल 2024 में साइंस जर्नल Nature Geoscience में पब्लिश इस रिसर्च में चीनी वैज्ञानिक भी शामिल थे. रिसर्च में यह भी अनुमान जताया गया था कि इस घटना के प्रभाव से माउंट एवरेस्ट अब भी 0.2 से 0.5 मिलीमीटर की रफ्तार से ऊंचा हो रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

