Delhi NCR Weather: दिल्ली (Delhi) और एनसीआर (NCR) क्षेत्र में आज सुबह - सुबह बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है. इस दौरान, अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है.

बारिश से तापमान में कमी

VIDEO | Early morning rains in parts of Delhi-NCR. Visuals from Dhaula Kuan area.#DelhiRains #WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wWMuyjmHU1