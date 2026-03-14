FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रूस ने ईरान को 13 टन चिकित्सा सहायता सामग्री भेजी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

Opinion: कांशीराम की मृत्यु पर सपा-कांग्रेस सरकारों ने शोक तक घोषित नहीं किया...क्यों मायावती की नाराजगी है जायज?

Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान

Dhurandhar 2 Big Update: रिलीज से 5 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट! Ranveer Singh की 'धुरंधर 2' को लेकर मेकर्स ने बदला प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती

Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती

Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 

Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका

माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान

माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान

Homeभारत

भारत

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Moradabad Honor Killing Case: पुलिस को जांच में पता चला है कि हिमशिखा की हत्या के समय उनकी मां नीलिमा ऑफिस में थीं. आरोपी इंजीनियर हार्दिक उनको झूठ बोलकर घर लेकर आया था.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 14, 2026, 04:50 PM IST

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

मुरादाबाद हिमशिखा हत्याकांड 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर 6 मार्च को उस वक्त दहल गया, जब एक इंजीनियर ने अपनी सगी बहन को चाकूओं से गोद दिया. इंजीनियर हार्दिक ने अपनी बहन हिमशिखा (Moradabad Himshikha Murder Case) पर चाकू से 84 से ज्यादा वार किए. इसके बाद अपनी मां पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया. आरोपी इस समय जेल में है. इस मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

पुलिस को जांच में पता चला है कि हिमशिखा की हत्या करने के बाद हार्दिक अपने मां नीलिमा के दफ्तर पहुंचा था. जहां उसने मां को झूठ बोला कि उसने घर पर एक सरप्राइज रखा है, उनको तुरंत घर चलना होगा. बेटे की बात पर विश्वास करके नीलिमा घर आ गईं. जैसे उसने घर के अंदर एंट्री की तो देखा हिमशिखा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी है. यह देखकर उसकी चींख निकल गई.

नीलिमा उससे पहले कुछ समझ पातीं, बेटे ने उनपर भी चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने मां पर करीब 6 वार किए. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. जांच में पता चला है कि सरप्राइज देने का बहाना आरोपी ने इसलिए लगाया था, ताकि वह मां को घर ले जा सके और उसका भी काम तमाम कर दे. आरोपी जेल में इस बात को कबूल भी किया है कि वह बहन को मारने के बाद मां को अकेला नहीं देखना चाहता था.

जुड़वां बहन-भाई थे दोनों

हार्दिक और हिमशिखा जुड़वा भाई-बहन थे. दोनों की उम्र लगभग 25 साल थी. हिमशिखा भी इंजीनियर थी और साथ में MBA भी कर रही थी. हार्दिक लगभग डेढ़ साल पहले गुरुग्राम की एक कंपनी बतौर इंजीनियर जॉब कर रहा था, लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद वह सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगा.

परिजनों के मुताबिक, आरोपी हार्दिक का व्यवहार कुछ समय से बदला-बदला सा नजर आता था. वह देर रात तक अपने मोबाइल फोन से चिपका रहता था और ऑनलाइन चैटिंग करता रहता था. पुलिस को जांच में पता चला है कि उसकी पुणे में एक गर्लफ्रेंड भी थी. जिससे वो शादी करना चाहता था. लेकिन उसकी जुड़वां बहन हिमशिखा और मां नीलिमा अक्सर उसे करियर बनाने की सलाह देते थे.

पुलिस जांच में पता चला है कि 6 मार्च 2026 की शाम उसकी हिमशिखा से किसी बात को लेकर बहस हो गई. जिसको लेकर उसके सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी. हार्दिक ने सब्जी काटने वाले चाकू से हिमशिखा के गर्दन, कंधे, चेहरे, छाती, हाथ, पेट और पैर पर ताबड़तोड़ वार किए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हिमशिखा के शरीर पर चाकू के 84 से ज्यादा घाव मिले.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका
माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान
माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान
Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा! 
Curdled Milk: भयंकर गर्म में भी नहीं फटेगा दूध, फ्रिज के बिना ऐसे रखें घंटों तक ताजा!
26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं
26,000 Cr की नेटवर्थ, IPL टीम का मालिक है ये फिल्ममेकिंग का धुरंधर; शाहरुख खान के पास आधा पैसा भी नहीं
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
Pillow Astrology Tips: सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
MORE
Advertisement