'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Moradabad Honor Killing Case: पुलिस को जांच में पता चला है कि हिमशिखा की हत्या के समय उनकी मां नीलिमा ऑफिस में थीं. आरोपी इंजीनियर हार्दिक उनको झूठ बोलकर घर लेकर आया था.

उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर 6 मार्च को उस वक्त दहल गया, जब एक इंजीनियर ने अपनी सगी बहन को चाकूओं से गोद दिया. इंजीनियर हार्दिक ने अपनी बहन हिमशिखा (Moradabad Himshikha Murder Case) पर चाकू से 84 से ज्यादा वार किए. इसके बाद अपनी मां पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया. आरोपी इस समय जेल में है. इस मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

पुलिस को जांच में पता चला है कि हिमशिखा की हत्या करने के बाद हार्दिक अपने मां नीलिमा के दफ्तर पहुंचा था. जहां उसने मां को झूठ बोला कि उसने घर पर एक सरप्राइज रखा है, उनको तुरंत घर चलना होगा. बेटे की बात पर विश्वास करके नीलिमा घर आ गईं. जैसे उसने घर के अंदर एंट्री की तो देखा हिमशिखा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी है. यह देखकर उसकी चींख निकल गई.

नीलिमा उससे पहले कुछ समझ पातीं, बेटे ने उनपर भी चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने मां पर करीब 6 वार किए. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. जांच में पता चला है कि सरप्राइज देने का बहाना आरोपी ने इसलिए लगाया था, ताकि वह मां को घर ले जा सके और उसका भी काम तमाम कर दे. आरोपी जेल में इस बात को कबूल भी किया है कि वह बहन को मारने के बाद मां को अकेला नहीं देखना चाहता था.

जुड़वां बहन-भाई थे दोनों

हार्दिक और हिमशिखा जुड़वा भाई-बहन थे. दोनों की उम्र लगभग 25 साल थी. हिमशिखा भी इंजीनियर थी और साथ में MBA भी कर रही थी. हार्दिक लगभग डेढ़ साल पहले गुरुग्राम की एक कंपनी बतौर इंजीनियर जॉब कर रहा था, लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद वह सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगा.

परिजनों के मुताबिक, आरोपी हार्दिक का व्यवहार कुछ समय से बदला-बदला सा नजर आता था. वह देर रात तक अपने मोबाइल फोन से चिपका रहता था और ऑनलाइन चैटिंग करता रहता था. पुलिस को जांच में पता चला है कि उसकी पुणे में एक गर्लफ्रेंड भी थी. जिससे वो शादी करना चाहता था. लेकिन उसकी जुड़वां बहन हिमशिखा और मां नीलिमा अक्सर उसे करियर बनाने की सलाह देते थे.

पुलिस जांच में पता चला है कि 6 मार्च 2026 की शाम उसकी हिमशिखा से किसी बात को लेकर बहस हो गई. जिसको लेकर उसके सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी. हार्दिक ने सब्जी काटने वाले चाकू से हिमशिखा के गर्दन, कंधे, चेहरे, छाती, हाथ, पेट और पैर पर ताबड़तोड़ वार किए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हिमशिखा के शरीर पर चाकू के 84 से ज्यादा घाव मिले.

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