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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'मिडिल ईस्ट में जंग के बावजूद भारत मजबूत अर्थव्यवस्था', मूडीज का अनुमान 7 प्रतिशत के रफ्तार से दौड़ेगी इंडिया की GDP

मूडीज ने कहा मिडिल ईस्ट में संघर्षों को लेकर वैश्विक झटकों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी गई है. हालांकि, उसने तेल की ऊंची कीमतों और अल नीनो के असर से महंगाई बढ़ने के खतरे के लिए भी आगाह किया है.

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Neelam

Updated : Sep 18, 2026, 12:36 PM IST

'मिडिल ईस्ट में जंग के बावजूद भारत मजबूत अर्थव्यवस्था', मूडीज का अनुमान 7 प्रतिशत के रफ्तार से दौड़ेगी इंडिया की GDP

मूडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 1 प्रतिशत बढ़कार 7 प्रतिशत किया (AI Image)

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मिडिल ईस्ट में तनाव और संघर्ष के बावजूद इस साल भारत का ग्रोथ रेट सात प्रतिशत रहने वाला है और जी-20 देशों में भारत सबसे तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है. मूडीज रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया है. 2026-2027 के लिए मूडीज ने भारत का ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को मूडीज ने कहा मिडिल ईस्ट में संघर्षों को लेकर वैश्विक झटकों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी गई है. हालांकि, उसने तेल की ऊंची कीमतों और अल नीनो के असर से महंगाई बढ़ने के खतरे के लिए भी आगाह किया है.

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