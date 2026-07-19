FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान ने सिर्फ एक महीने में बेच दिया 70 मिलियन बैरल कच्चा तेल, कमाए 6 बिलियन डॉलर, कैसे उठाया सीजफायर का फायदा?

ईरान ने सिर्फ एक महीने में बेच दिया 70 मिलियन बैरल कच्चा तेल, कमाए 6 बिलियन डॉलर, कैसे उठाया सीजफायर का फायदा?

जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नगालैंड में मानसूनी बारिश से तबाही, कम से कम 16 लोगों की मौत

जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नगालैंड में मानसूनी बारिश से तबाही, कम से कम 16 लोगों की मौत

ओपिनियन: जहां सपा मजबूत, वहीं कांग्रेस की सबसे ज्यादा तैयारी, क्या सीट शेयरिंग से पहले शुरू हो गई सियासी जंग?

ओपिनियन: जहां सपा मजबूत, वहीं कांग्रेस की सबसे ज्यादा तैयारी, क्या सीट शेयरिंग से पहले शुरू हो गई सियासी जंग?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया

बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया

दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा

दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा

साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नगालैंड में मानसूनी बारिश से तबाही, कम से कम 16 लोगों की मौत

19 जुलाई को भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में आपदा जैसे हालात बन गए. सबसे ज्यादा तबाही जम्मू-कश्मीर में हुई जहां 11 लोगों की मौत हुई है. उत्तराखंड में दो और नगालैंड में तीन लोगों ने जान गंवाई है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 19, 2026, 07:47 PM IST

जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नगालैंड में मानसूनी बारिश से तबाही, कम से कम 16 लोगों की मौत

भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में आपदा जैसे हालात बन गए. (फोटो- पीटीआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • मूसलाधार बारिश के कारण राजौरी में 11 लोगों की मौत.
  • हरिद्वार में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई.
  • नगालैंड में अचानक आई बाढ़ में कम से कम तीन लोगों की मौत.

उत्तर और पूर्वी भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण 19 जुलाई को भारी बारिश हुई. इस कारण भूस्खलन और अन्य हादसों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ और राजौरी जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोग लापता हैं. सबसे ज्यादा तबाही पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में हुई. इसी तहसील में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई. अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश और क्षतिग्रस्त सड़कों के बीच बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं.

इस आपदा के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजधानी का अपना दौरान बीच में ही समाप्त कर दोपहर में जम्मू लौटने का फैसला किया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित

मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद प्राधिकारियों ने पहलगाम और बालटाल मार्गों से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है. अधिकारियों ने कश्मीर क्षेत्र में बालटाल और नुनवान/चंदनवाड़ी आधार शिविरों तथा जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं की आगे की यात्रा पर रोक लगा दी. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में 19 से 23 जुलाई तक मध्यम से व्यापक पैमाने पर बारिश का अनुमान जताया है.

उत्तराखंड में  दो लोगों की मौत

उत्तराखंड के अधिकतर हिस्से लगातार बारिश से प्रभावित हुए हैं. हरिद्वार जिले में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. प्रशासन ने 10 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य में विभिन्न स्थानों पर दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 84 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. मौसम विभाग ने रविवार से अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट लागू है. 

नगालैंड में अचानक आई बाढ़ से तबाही

नगालैंड के मोन जिले में अचानक आई बाढ़ में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में मकान बह गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और कई लोग मलबे के नीचे फंस गए. कई घंटे की भारी बारिश के बाद मोन शहर में मकानों, सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है. कई इलाकों में पानी भर गया है और भूस्खलन के कारण प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं.

(इनपुट- एजेंसी, पीटीआई)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement