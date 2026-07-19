जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नगालैंड में मानसूनी बारिश से तबाही, कम से कम 16 लोगों की मौत

19 जुलाई को भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में आपदा जैसे हालात बन गए. सबसे ज्यादा तबाही जम्मू-कश्मीर में हुई जहां 11 लोगों की मौत हुई है. उत्तराखंड में दो और नगालैंड में तीन लोगों ने जान गंवाई है.

मूसलाधार बारिश के कारण राजौरी में 11 लोगों की मौत.

हरिद्वार में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई.

नगालैंड में अचानक आई बाढ़ में कम से कम तीन लोगों की मौत.

उत्तर और पूर्वी भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण 19 जुलाई को भारी बारिश हुई. इस कारण भूस्खलन और अन्य हादसों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ और राजौरी जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोग लापता हैं. सबसे ज्यादा तबाही पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में हुई. इसी तहसील में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई. अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश और क्षतिग्रस्त सड़कों के बीच बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं.

इस आपदा के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजधानी का अपना दौरान बीच में ही समाप्त कर दोपहर में जम्मू लौटने का फैसला किया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित

मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद प्राधिकारियों ने पहलगाम और बालटाल मार्गों से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है. अधिकारियों ने कश्मीर क्षेत्र में बालटाल और नुनवान/चंदनवाड़ी आधार शिविरों तथा जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं की आगे की यात्रा पर रोक लगा दी. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में 19 से 23 जुलाई तक मध्यम से व्यापक पैमाने पर बारिश का अनुमान जताया है.

उत्तराखंड में दो लोगों की मौत

उत्तराखंड के अधिकतर हिस्से लगातार बारिश से प्रभावित हुए हैं. हरिद्वार जिले में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. प्रशासन ने 10 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य में विभिन्न स्थानों पर दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 84 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. मौसम विभाग ने रविवार से अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट लागू है.

नगालैंड में अचानक आई बाढ़ से तबाही

नगालैंड के मोन जिले में अचानक आई बाढ़ में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में मकान बह गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और कई लोग मलबे के नीचे फंस गए. कई घंटे की भारी बारिश के बाद मोन शहर में मकानों, सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है. कई इलाकों में पानी भर गया है और भूस्खलन के कारण प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं.

(इनपुट- एजेंसी, पीटीआई)