ऑफिस जाने के लिए संभलकर निकलें! दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में सड़कें पानी-पानी, भारी ट्रैफिक जाम

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की सड़कों पर हुए भीषण जलभराव के कारण सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है.

देश के बड़े हिस्से में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही भारी बारिश ने देशव्यापी तबाही का मंजर भी पैदा कर दिया है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, आसमानी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भीषण भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे मुख्य राजमार्ग बंद हो गए हैं और यातायात पूरी तरह ठप है.

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कों पर समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. मौसम के इस बिगड़ते और खतरनाक मिजाज को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-NCR में अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील

मौसम विभाग के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में मौसम की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ अत्यंत भारी बारिश हो सकती है.

TRAFFIC ADVISORY

Water logging at NH-24 near Ghazipur



Delhi Traffic Police informs all road users due to heavy rainfallsince yesterday there is water logging on the National Highway (NHAI - 24)

Due to which the traffic flow is hampered. Traffic officials and NHAI are… pic.twitter.com/VlnVW9wNPt — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 9, 2026

थमी रफ्तार, दफ्तर जाने वाले बेहाल

इस मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह जलभराव और मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है. गुरुवार (9 जुलाई 2026) की सुबह हुई इस बारिश ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. साइबर सिटी गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से सुभाष चौक की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भरने के कारण गाड़ियों के पहिए थम गए.

वहीं, दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों और चौराहों जैसे आईटीओ, आनंद विहार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, बॉटेनिकल गार्डन और डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया. जलभराव की वजह से सुबह-सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

गाजियाबाद में दावों की खुली पोल

गाजियाबाद में मानसून की इस पहली तेज बारिश ने स्थानीय नगर निगम के मानसून-पूर्व तैयारियों के बड़े-बड़े दावों की हकीकत को उजागर कर दिया है. बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करने का दम भरने वाला प्रशासन पहली ही बारिश में बेनकाब होता नजर आया.

विशेष रूप से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को नोएडा, ट्रांस हिंडन और वीआईपी इलाके इंदिरापुरम से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर हालात सबसे बदतर दिखे. सड़क पर पानी इस कदर भर गया कि दुपहिया और चार पहिया वाहनों के पहिए आधे से ज्यादा डूब गए. रोजाना हजारों लोगों द्वारा इस्तेमाल होने वाला यह व्यस्त मार्ग कुछ ही घंटों की बारिश में पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिससे राहगीर पैदल चलने को भी तरस गए.

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और रेड अलर्ट को देखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें.

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