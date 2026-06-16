मानसून की देरी से फसलों पर कितना असर पड़ेगा? किसानों के लिए क्यों अहम हैं अगले 15 दिन

भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मानसून की सुस्ती ने इस साल फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की जिंदगी की धड़कन है. देश की आधी से ज्यादा खेती सीधे तौर पर मानसून की बारिश पर निर्भर करती है. ऐसे में अगर मानसून अपनी तय रफ्तार से थोड़ा भी सुस्त हो जाए या आने में देरी कर दे, तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं. इस साल भी देश के कुछ हिस्सों में मानसून की सुस्ती ने धान, दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को परेशान कर दिया है.

आने वाले 15 दिन देश के कृषि क्षेत्र और हमारी रसोई के बजट के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े और मौसम विभाग के अनुसार, जब मानसून समय पर नहीं आता, तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुवाई पर पड़ता है. खरीफ सीजन की मुख्य फसलें जैसे धान (चावल), मक्का, सोयाबीन, कपास, अरहर और मूंगफली की बुवाई पूरी तरह जून और जुलाई की बारिश पर टिकी होती है. अगर बारिश में ज्यादा देरी होती है, तो इसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं.

मानसून में देरी के नुकसान-

बुवाई में देरी और कम पैदावार- देरी से बुवाई करने के कारण फसलों को पकने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, जिससे अंत में पैदावार कम हो जाती है.

देरी से बुवाई करने के कारण फसलों को पकने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, जिससे अंत में पैदावार कम हो जाती है. लागत में बढ़ोतरी- जिन किसानों के पास ट्यूबवेल या सिंचाई के अन्य साधन हैं, वे बुवाई तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उन्हें महंगे डीजल और बिजली का इस्तेमाल करके खेतों को सींचना पड़ता है. इससे किसानों की खेती की लागत काफी बढ़ जाती है.

जिन किसानों के पास ट्यूबवेल या सिंचाई के अन्य साधन हैं, वे बुवाई तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उन्हें महंगे डीजल और बिजली का इस्तेमाल करके खेतों को सींचना पड़ता है. इससे किसानों की खेती की लागत काफी बढ़ जाती है. फसलों का पैटर्न बदलना- अगर जून का महीना सूखा निकल जाए, तो किसानों को धान जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों को छोड़कर कम पानी में उगने वाली फसलों जैसे बाजरा या ग्वार, की तरफ मजबूरन रुख करना पड़ता है.

क्यों अहम हैं अगले 15 दिन?

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जून के आखिरी दो हफ्ते और जुलाई का पहला हफ्ता यानी अगले 15 दिन भारतीय कृषि के लिए मेक या ब्रेक यानी आर-पार) का समय हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के अधिकांश हिस्सों में खरीफ की बुवाई की मुख्य खिड़की 15 जून से 15 जुलाई के बीच ही खुलती है.

अगर इन 15 दिनों के भीतर अच्छी और व्यापक बारिश हो जाती है, तो मानसून की शुरुआती देरी का असर खत्म हो जाता है और फसलें समय पर संभाल ली जाती हैं. लेकिन अगर अगले दो हफ्तों में भी बादलों ने कंजूसी दिखाई, तो खेतों में खड़ी पौध खराब होने लगेगी और बुवाई का रकबा काफी घट जाएगा, जिसका सीधा असर देश के कुल अनाज उत्पादन पर पड़ेगा.

आम जनता की जेब पर क्या होगा असर?

किसान और मानसून का यह कनेक्शन सीधे आपकी और हमारी थाली से जुड़ा है. मौसम विज्ञान केंद्र और कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, यदि मानसून की खामोशी लंबी खिंचती है, तो दालों, खाद्य तेलों और चावल के उत्पादन में कमी आ सकती है. जब बाजार में अनाज की सप्लाई कम होगी, तो महंगाई का बढ़ना तय है. यानी मानसून की जरा सी सुस्ती आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकती है.

फिलहाल, मौसम विभाग की रिपोर्ट उम्मीद जता रही है कि आने वाले दिनों में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा और मध्य व उत्तर भारत के राज्यों में अच्छी बारिश होगी. देश भर के किसान इस समय आसमान की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अगले 15 दिनों की हर एक बूंद खेती का भविष्य तय करने वाली है.

