Monsoon Arrives in India: भारत में मानसून का आगमन हो गया है. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून इस साल सामान्य से आठ दिन पहले ही केरल पहुंच गया है. इससे पहले साल 2009 में मानसून 23 मई को भारत पहुंचा था. इस साल मानसून का आगमन 24 मई को हुआ है.

मौसम विभाग ने ट्विटर पर लिखा, 'साउथ-वेस्ट मानसून आज 24 मई, 2025 को केरल पहुंच गया. मानसून अपने आगमन के सामान्य समय यानी 1 जून से आठ दिन पहले ही पहुंच गया है. साल 2009 के बाद मानसून पहली बार इतनी जल्दी पहुंचा है. 2009 में मानसून 23 मई को केरल पहुंचा था.'

Southwest Monsoon has set in over Kerala today, the 24th May, 2025, against the normal date of 1st June. Thus, southwest monsoon has set in over Kerala 8 days before the normal date.