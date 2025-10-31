कुत्ता-बिल्ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम
Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा
स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी
NDA Manifesto: बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन
बिहार में वोटिंग से पहले हत्या: मोकामा दुलारचंद मर्डर केस में बाहुबली अनंत सिंह आरोपी, जानें पूरा मामला
The Taj Story Review: सच और इतिहास के बीच फंसी एक रोमांचक अदालती जंग है परेश रावल की 'द ताज स्टोरी'
रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त
मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स
बिहार में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई. जिसके बाद से प्रदेश में सनसनी मची है. इस मामले में मोकामा सीट से जदयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में प्रचार-प्रसार जारी है. इस बीच पटना से थोड़ी दूर स्थित मोकामा में जन सुराज के एक समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है. इस मामले में मोकामा सीट से जदयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह पर मर्डर का आरोप लगा है. आपको बता दें कि इसके खिलाफ अनंत सिंह के अलावा 5 और भी लोगों के नाम आरोपी लिस्ट में दर्ज की गई है. हालांकि, हत्याकांड के कथित आरोपियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक, दरअसल दुलारचंद पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह के खिलाफ लगातार बोल रहे थे. मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है.
हत्याकांड के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसरों ने भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है. खासकर, संभावित झड़प वाले स्थानों को चिन्हित कर पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई है.
मोकामा विधान सभा क्षेत्र में 3 बजकर 40 मिनट पर घोसवरी थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि तारतर गांव के पास दो पक्षों में मारपीट चल रही है. इस घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष घोसवरी और चुनाव के दौरान एरिया डोमिनेशन में लगे बल के साथ तुरंत तारतर गांव पहुंचे. गांव के पास वहां 2-3 गाड़ियां खड़ी पाई गईं. वाहनों के शीशे टुटे हुए थे. उनमें से एक गाड़ी में एक व्यक्ति का शव भी मिला. जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये शव 75 वर्षीय दुलारचन्द यादव का है. इसके बाद, दुलारचंद यादव के पोते ने बताया कि अनंत सिंह ने ही मेरे दादा की हत्या कराई है और अब मेरी भी हत्या हो सकती है.
