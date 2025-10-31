बिहार में वोटिंग से पहले हत्या: मोकामा दुलारचंद मर्डर केस में बाहुबली अनंत सिंह आरोपी, जानें पूरा मामला

बिहार में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई. जिसके बाद से प्रदेश में सनसनी मची है. इस मामले में मोकामा सीट से जदयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में प्रचार-प्रसार जारी है. इस बीच पटना से थोड़ी दूर स्थित मोकामा में जन सुराज के एक समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है. इस मामले में मोकामा सीट से जदयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह पर मर्डर का आरोप लगा है. आपको बता दें कि इसके खिलाफ अनंत सिंह के अलावा 5 और भी लोगों के नाम आरोपी लिस्ट में दर्ज की गई है. हालांकि, हत्याकांड के कथित आरोपियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक, दरअसल दुलारचंद पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह के खिलाफ लगातार बोल रहे थे. मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है.

हत्याकांड के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसरों ने भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है. खासकर, संभावित झड़प वाले स्थानों को चिन्हित कर पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई है.

75 वर्षीय दुलारचंद यादव की हत्या

मोकामा विधान सभा क्षेत्र में 3 बजकर 40 मिनट पर घोसवरी थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि तारतर गांव के पास दो पक्षों में मारपीट चल रही है. इस घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष घोसवरी और चुनाव के दौरान एरिया डोमिनेशन में लगे बल के साथ तुरंत तारतर गांव पहुंचे. गांव के पास वहां 2-3 गाड़ियां खड़ी पाई गईं. वाहनों के शीशे टुटे हुए थे. उनमें से एक गाड़ी में एक व्यक्ति का शव भी मिला. जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये शव 75 वर्षीय दुलारचन्द यादव का है. इसके बाद, दुलारचंद यादव के पोते ने बताया कि अनंत सिंह ने ही मेरे दादा की हत्या कराई है और अब मेरी भी हत्या हो सकती है.

