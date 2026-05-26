FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बिहार-महाराष्ट्र के बाद अब यूपी पर AIMIM की नजर, यूपी चुनाव 2027 में ‘डार्क हॉर्स’ बनेंगे ओवैसी?

बिहार-महाराष्ट्र के बाद अब यूपी पर AIMIM की नजर, यूपी चुनाव 2027 में ‘डार्क हॉर्स’ बनेंगे ओवैसी?

'40 हजार किराया, खाली पड़ा जिम...', 'मोहम्मद दीपक' के पास रेंट देने के नहीं पैसे; GYM बेचने को मजबूर!

'40 हजार किराया, खाली पड़ा जिम...', 'मोहम्मद दीपक' के पास रेंट देने के नहीं पैसे; GYM बेचने को मजबूर!

RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

Homeभारत

भारत

'40 हजार किराया, खाली पड़ा जिम...', 'मोहम्मद दीपक' के पास रेंट देने के नहीं पैसे; GYM बेचने को मजबूर!

Mohammad Deepak News: मोहम्मद दीपक हल्म नाम से जिम चलाते हैं. इस विवाद के बाद से उनके जिम में क्लाइंट की भारी कमी हुई है, जिसकी वजह से वो जिम का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : May 26, 2026, 12:13 AM IST

'40 हजार किराया, खाली पड़ा जिम...', 'मोहम्मद दीपक' के पास रेंट देने के नहीं पैसे; GYM बेचने को मजबूर!

Mohammad Deepak News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तराखंड के कोटद्वार दीपक कुमार 'मोहम्मद दीपक' नाम से जाने जाने जाते हैं. दरअसल, उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार का समर्थन कर लिया था, जिसके बाद वो 'मोहम्मद दीपक' नाम से मशहूर हो गए थे. उसके बाद से दीपक को लगातार धमकियां मिली और विवादों के कारण उनका कारोबार भी ठप पड़ गया है. दीपक हल्म नाम से जिम चलाते हैं. इस विवाद के बाद से उनके जिम में क्लाइंट की भारी कमी हुई है, जिसकी वजह से वो जिम का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं. आर्थिक संकट से जूझ रहे दीपक जिम बेचने पर मजबूर हो गए हैं. 

जिम का रेंच नहीं भर पा रहे 'मोहम्मद दीपक'

'मोहम्मद दीपक' यानी दीपक कुमार उत्तराखंड के कोटद्वार में हल्क नाम से जिम चलाते हैं. उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 महीनों से जिम का रेंट नहीं भर पा रहे हैं. अब मकान मालिक ने भी उन्हें आखिरी वॉर्निंग भी दे दी. उन्होंने ये भी कहा है कि ये नहीं पता है कि मकान मालिक पर बाहरी लोगों का दबाव है या नहीं. लेकिन ऐसे हालातों में जिम चलाना काफी मुश्किल हो गया है. 

लगातार जिम में कम हुए क्लाइंट

हल्क जिम के मालिक दीपक कुमार ने ये भी कहा कि उनके जिम में अब सिर्फ 60 से 65 लोग ही आते हैं. इतने लोगों में जिम का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है. जिम का किराया 40 हजार रुपये है और गर्मी और विवादों के कारण नए क्लाइंट भी नहीं जुड़ रहे हैं. 

क्या हुआ था पूरा मामला?

गौरतलब है कि दीपक कुमार तब मोहम्मद दीपक बने थे, जब उन्होंने 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद का समर्थन किया था. दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ता पटेल मार्ग पर बाबा नाम की मुस्लिम शख्स की दुकान पर का नाम बदलने की मांग की थी. उसी दौरान दीपक कुमार मुस्लिम के समर्थन में आ गए थे और खुद को मोहम्मद दीपक कह दिया था. उसके बाद से ये विवाद चल रहा है, जिसके बाद दीपक कुमार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें
कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
MORE
Advertisement