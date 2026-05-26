'40 हजार किराया, खाली पड़ा जिम...', 'मोहम्मद दीपक' के पास रेंट देने के नहीं पैसे; GYM बेचने को मजबूर!

Mohammad Deepak News: मोहम्मद दीपक हल्म नाम से जिम चलाते हैं. इस विवाद के बाद से उनके जिम में क्लाइंट की भारी कमी हुई है, जिसकी वजह से वो जिम का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं.

उत्तराखंड के कोटद्वार दीपक कुमार 'मोहम्मद दीपक' नाम से जाने जाने जाते हैं. दरअसल, उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार का समर्थन कर लिया था, जिसके बाद वो 'मोहम्मद दीपक' नाम से मशहूर हो गए थे. उसके बाद से दीपक को लगातार धमकियां मिली और विवादों के कारण उनका कारोबार भी ठप पड़ गया है. दीपक हल्म नाम से जिम चलाते हैं. इस विवाद के बाद से उनके जिम में क्लाइंट की भारी कमी हुई है, जिसकी वजह से वो जिम का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं. आर्थिक संकट से जूझ रहे दीपक जिम बेचने पर मजबूर हो गए हैं.

जिम का रेंच नहीं भर पा रहे 'मोहम्मद दीपक'

'मोहम्मद दीपक' यानी दीपक कुमार उत्तराखंड के कोटद्वार में हल्क नाम से जिम चलाते हैं. उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 महीनों से जिम का रेंट नहीं भर पा रहे हैं. अब मकान मालिक ने भी उन्हें आखिरी वॉर्निंग भी दे दी. उन्होंने ये भी कहा है कि ये नहीं पता है कि मकान मालिक पर बाहरी लोगों का दबाव है या नहीं. लेकिन ऐसे हालातों में जिम चलाना काफी मुश्किल हो गया है.

लगातार जिम में कम हुए क्लाइंट

हल्क जिम के मालिक दीपक कुमार ने ये भी कहा कि उनके जिम में अब सिर्फ 60 से 65 लोग ही आते हैं. इतने लोगों में जिम का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है. जिम का किराया 40 हजार रुपये है और गर्मी और विवादों के कारण नए क्लाइंट भी नहीं जुड़ रहे हैं.

क्या हुआ था पूरा मामला?

गौरतलब है कि दीपक कुमार तब मोहम्मद दीपक बने थे, जब उन्होंने 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद का समर्थन किया था. दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ता पटेल मार्ग पर बाबा नाम की मुस्लिम शख्स की दुकान पर का नाम बदलने की मांग की थी. उसी दौरान दीपक कुमार मुस्लिम के समर्थन में आ गए थे और खुद को मोहम्मद दीपक कह दिया था. उसके बाद से ये विवाद चल रहा है, जिसके बाद दीपक कुमार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

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