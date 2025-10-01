DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

किंग खान ने मारी बाजी पर कौन बनीं क्वीन? बॉलीवुड के अमीरों की लिस्ट देख लगेगा झटका!
Dearness Allowance Hike: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत कर दिया है. इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा.
मोदी सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह बढ़ा हुए DA और डीआर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा. यानि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बढ़ा हुआ पैसा अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जाएगा. यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है. अमूमन सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर बढ़ोतरी का ऐलान फेस्टिव सीजन के दौरान ही होता है.
बैसिक सैलरी के 58% हुआ डीए
केंद्र सरकार ने इससे पहले 1 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी का करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फायदा मिला था. तब बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बैसिक सैलरी के 55% हो गया था. लेकिन अब 3% बढ़ोतरी के बाद 58% हो गया है.
यह भी पढ़ें- Zubeen Garg मौत मामले में 2 लोग गिरफ्तार, अब गुवाहाटी पुलिस करेगी आरोपियों से पूछताछ
कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी को 50,000 रुपये की सैलरी मिल रही है. महंगाई भत्ते के रूप में अभी तक 27,500 मिलते थे. लेकिन अब 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते की राशि 29,000 रुपये हो जाएगी.
कैबिनेट ने इन फैसले पर लगाई मुहर
केंद्र सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalayas) बनाने के लिए ₹5,863 करोड़ के बजट की भी घोषणा की है. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए ₹5,863 करोड़, रबी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए ₹84,263 करोड़, कालीआबोर-नुमालिगढ़ सेक्शन (NH-715) का फोर-लेन बनाने के लिए ₹6,957 करोड़ और बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के लिए ₹1,500 करोड़ की कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
