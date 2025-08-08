Twitter
JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

Bihar Assembly Election 2025: ​बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

'इंटेंस ओसीडी' की शिकार हैं Jenna Ortega, जानें क्या है ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर का सही मतलब

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

Modi Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, LPG सब्सिडी, तकनीकी शिक्षा सुधार, पूर्वोत्तर विकास और हाईवे निर्माण के लिए हजारों करोड़ के बजट को मंजूरी दी, जिससे आम जनता और विकास परियोजनाओं को बड़ा लाभ मिलेगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 08, 2025, 06:14 PM IST

Modi Cabinet Meeting

Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में मोदी सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा असर आम जनता से लेकर तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक पड़ेगा. सरकार ने उज्ज्वला योजना, अफोर्डेबल LPG सिलेंडर और शिक्षा सुधार के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी. साथ ही असम और त्रिपुरा के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंड आवंटित किया गया. बैठक में तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया.

बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया, जिससे लगभग 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा. इसके साथ ही अफोर्डेबल LPG सिलेंडर के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है.

तेल कंपनियों को भारी घाटा हुआ

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को LPG सिलेंडर की लागत से कम कीमत पर बिक्री से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है. यह मुआवजा 12 किस्तों में दिया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाला गया, जिससे तेल कंपनियों को भारी घाटा हुआ था.

तकनीकी संस्थानों में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपये

शिक्षा के क्षेत्र में, कैबिनेट ने 275 तकनीकी संस्थानों में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं. यह ‘मेरिटे’ योजना के तहत होगा, जिसका उद्देश्य मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है. इसमें से 2,100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेंगे और योजना 2025-26 से 2029-30 तक चलेगी.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

पूर्वोत्तर के विकास के लिए 4,250 करोड़ रुपये

पूर्वोत्तर के विकास के लिए, असम और त्रिपुरा को विशेष विकास निधि के रूप में 4,250 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, मरक्कनम–पुडुचेरी चार लेन हाईवे के लिए 2,157 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. इन सभी फैसलों का मकसद आम जनता को राहत देना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और देश के अलग-अलग हिस्सों में विकास को गति देना है.

